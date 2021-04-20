أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20-4-2021 فى البنوك المصرية

يرصد موقع "الدستور" أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 20-4-2021، في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.62 جنيه، وسجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه 18.81 جنيه، كما بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم عند مستوي 21.75 جنيه، وفقاً لآخر التحديثات البنكية في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

نستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي



أظهرت مستويات سعر صرف العملة الامريكية "الدولار" استقراره علي انخفاض أمام الجنيه اليوم ليسجل داخل البنك الاهلي المصري للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61، وفي بنك بلوم مصر فسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي المصرف العربي الدولي استقر سعر الدولار عند مستوي 15.63 جنيه للشراء وللبيع 15.63، وفي البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 15.76 جنيه وللبيع 15.66، أما في بنك القاهرة فسجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68.

سعر الجنيه الاسترليني



وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم استقراراً داخل قطاع كبير من البنوك ليسجل في البنك التجاري الدولي للشراء 21.77 جنيه وللبيع 21.44، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 21.77 جنيه وللبيع 21.41، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 21.77 جنيه وللبيع 21.44، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 21.67 جنيه وللبيع 21.37، وفي بنك القاهرة فسجل للشراء 21.99 جنيه وللبيع 21.82، أما في بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 21.71 جنيه وللبيع 21.51.



سعر اليورو اليوم



وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية اليورو والتي تضم 19 دولة اليوم تراجعاً أمام نظيره المصري ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.64، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.83 جنيه وللبيع 18.68، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.86 جنيه وللبيع 18.67، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.83 جنيه وللبيع 18.65، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر اليورو للشراء 18.85 جنيه وللبيع 18.66.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

الفرنك السويسري



استقر سعر صرف الفرنك السويسري اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصري ليسجل في بنك مصر للشراء 17.04 جنيه وللبيع 16.90، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 17.19 جنيه وللبيع 16.92، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 17.13 جنيه وللبيع 16.88، وفي بنك البركة الإسلامي فسجل للشراء 17.22 جنيه وللبيع 16.64.

قد يهمك أيضا: