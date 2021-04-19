إيبارشية طما تقتصر صلوات عيد القيامة على الكهنة و10 شمامسة

أعلنت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، تحت رعاية الانبا إسحق أسقف الإيبارشية عن عدة قرارات جديدة بشأن تنظيم صلوات القداسات للمناسبات الكنسية خلال الفترة المقبلة حتي عيد القيامة المجيد .

وأشار الأنبا إسحق في بيان له إلى أنه سوف يسمح بمشاركة الشعب بكنائس الإيبارشية في عدد من المنسابات الكنسية المقبلة ، ومن بينها صلوات قداس جمعة ختام الصوم ، وأحد الشعانين وخميس العهد، وذلك بنظام الحجز المسبق قبل الحضور مع مراعاة مشاركة الفرد في حضور مناسبة واحدة فقط .

وتابع قائلاً “ سوف تقتصر صلوات عيد القيامة المجيد على حضور الكهنة و10 شمامسة فقط بكل كنيسة بإيبارشية طما ، كما سوف يسمح لحضور الشعب لصلوات الصبخة بأسبوع الالآم الذي يسبق العيد ولكن بنظام الحجز المسبق مع مراعاة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد”.

وتعتذر الإيبارشية عن استقبال المهنئين بالعيد ، ويقتصر استقبال التهنئة على وسائل التواصل المختلفة ، نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا في موجته الثالثة .

وأضاف الأنبا إسحق أن صلوات أكاليل الزواج بالكنائس سوف تقتصر على كاهن وشماس واحد ، ونسبة حضور 25% من سعة الكنيسة

ويبدأ الاقباط الأحد المقبل، أسبوع الآلام، الذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.

وخلال أسبوع الآلام يستبدل الأقباط صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا ومساء، وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، والتي تمتد أسبوعًا كاملًا، صباحا ومساءً، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح وهو مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة، وتستدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.

ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح.