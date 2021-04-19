5 مصابين بتصادم سيارة ودراجة بخارية في أسوان

شهد طريق قرية بهاريف التابعة لقرى أبوالريش بمدينة أسوان، مساء اليوم الإثنين، حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى.

وتلقّى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وذلك بطريق بهاريف التابع لقرى أبوالريش، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشهدت مدينة أسوان الجديدة، اليوم الإثنين، حادث تصادم بين سيارة نقل بأخرى ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وأخرى ميكروباص، صباح اليوم الإثنين، بمدينة أسوان الجديدة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.