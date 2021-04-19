الإثنين 19 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5 مصابين بتصادم سيارة ودراجة بخارية في أسوان

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهد طريق قرية بهاريف التابعة لقرى أبوالريش بمدينة أسوان، مساء اليوم الإثنين، حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى.

وتلقّى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وذلك بطريق بهاريف التابع لقرى أبوالريش، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشهدت مدينة أسوان الجديدة، اليوم الإثنين، حادث تصادم بين سيارة نقل بأخرى ميكروباص، ما أسفر عن إصابة  6 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وأخرى ميكروباص، صباح اليوم الإثنين، بمدينة أسوان الجديدة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسوان اصابة حادث تصادم سيارات الإسعاف الاثنين العلاج

الأكثر قراءة

اليوم عرض مشهد استشهاد اللواء نبيل فراج في الحلقة 7 من «الاختيار 2»

عودة حركة القطارات في الاتجاهين بمنطقة حادث قطار بنها

مجلس الشيوخ يرفض قانون «الثانوية العامة التراكمية»

فقه بني إسرائيل (3).. بين الشك والإيمان.. كيف يرى اليهود "المسيح المُخلص"؟

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة «إلكترونية» بأمر الرئيس

أسهم أوروبا تنزل عن ذرة قياسية مع هبوط الأمريكية وصعود العملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس

رئيس وزراء فلسطين يطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف التوسع الاستيطانى الإسرائيلى

الصحة الفلسطينية تسجل 1529 إصابة جديدة بكورونا