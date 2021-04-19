السعودية: تسجيل 15 حالة تجلط بالدم من لقاح أسترازينيكا

منافع اللقاح تفوق المخاطر المحتملة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 15 حالة تجلط بالدم جراء استخدام لقاح أسترازينيكا في المملكة.

وقالت الهيئة، حسب تعميم لها اليوم: "إنه تم رصد 15 عرضاً جانبياً خطيراً متعلقاً بالجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام اللقاح في السعودية"، مؤكدةً "أنه تبين أن المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب الادعاءات الطبية المعتمدة".



وتحدثت الهيئة، في بيانها، عن احتمالية حدوث أعراض جانبية مشابهة مع بعض اللقاحات المستخدمة في برامج التطعيم الموسع، مشيرة إلى أن معدل حدوث هذه الأعراض الجانبية يتراوح ما بين حالة واحدة لكل 125 ألفا إلى مليون شخص، وأنه وبناءً على عدد البلاغات المحلية المستلمة فإن نسبة حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء لقاح كوفيشيلد "أكسفورد أسترازينيكا" في المملكة هي إصابة واحدة لكل 200 ألف شخص.



وأوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء في نهاية التعميم الجهات الصحية بتطبيق إجراءات احترازية لتقليل المخاطر المحتملة من إعطاء اللقاح بشكل عام، منها إبلاغ متلقي اللقاح بضرورة استشارة طبيب في حال ظهور هذه الأعراض واستمرارها أكثر من 3 أيام بعد تلقي اللقاح "الدوخة، الصداع الشديد والمستمر، الغثيان أو القيء، اعتلال في الرؤية، ضيق التنفس، آلام حادة في الصدر أو البطن أو برودة في الأطراف، تورم الساقين، بقع دموية صغيرة تحت الجلد في غير موضع الحقن".

يُذكر أن العديد من الدول الأوروبية قامت في وقت سابق بتعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا"، أو فرضت قيودًا عليه بعد تسجيل وفيات بسبب التجلط الدموي لدى أشخاص تم تطعيمهم به.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، في بيان تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منه عبر البريد الإلكتروني، أنه تم إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة ثانية من لقاح مضاد لكورونا في البلاد.

ويعني هذا الاعلان أن نحو واحد بين كل خمسة بالغين في البلاد تلقوا الجرعتين.

وجرى إعطاء نحو 43 مليون جرعة بين الثامن من ديسمبر و18 أبريل، ويتضمن هذا العدد 32 مليونا و932 ألفا و448 شخصا تلقوا جرعتهم الأولى، و10 ملايين و152 شخصا و39 تلقوا جرعتهم الثانية.