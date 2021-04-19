الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الموافقة على تشغيل نظام شرح المرشدين السياحيين بالسماعات داخل متحف الحضارة

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

عُقد عصر اليوم، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

وخلال الاجتماع تم الموافقة على تشغيل نظام شرح المرشدين السياحيين بالسماعات للحفاظ علي الهدوء داخل المتحف وعدم تداخل أصوات المرشدين بعضهم ببعض، وفقا للمعمول به بالمتاحف الكبرى بالمجلس الأعلى للآثار على أن يكون سعر تذكرة السماعة 30 جنيه، بالإضافة الى الموافقة على عدم السماح بالشرح داخل قاعة المومياوات سواء بسماعة أو بدون سماعة.

كما تم الموافقة على السماح باستمرار سريان تصريح الزيارة المجانية للمتحف للفئات المستحقة فقط خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس أثناء مواعيد العمل الرسمية وذلك دون عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

وتم الموافقة أيضا على السماح بصلاحية تذكرة دخول المتحف لمدة ٣ شهور من تاريخ شرائها على أن تستخدم لمرة واحدة فقط.

وفي إطار الدعاية والترويج للمتحف وافق مجلس الإدارة على إقامة مطعم مفتوح بالساحة الخارجية أمام المطعم الرئيسي بالمتحف لتقديم وجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة.

يشار إلى أن المتحف القومي للحضارة المصرية استقبل آلاف الزائرين من المصريين والأجانب منذ افتتاح قاعة العرض المركزي واستقبال موكب المومياوات الملكية يوم السبت ٣ أبريل الجاري، ويعد المتحف منارة ثقافية وحضارية متنوعة ويحكى تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

سياحة متحف الحضارة المصرية المرشدين ترويج تنشيط السياحة

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