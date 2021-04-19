النمسا تطالب بسرعة التوصل لاتفاق بشأن مياه نهر النيل: مستعدون لتقديم خبراتنا

طالبت النمسا، اليوم الإثنين، كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا بسرعة التوصل إلى اتفاق شامل يحترم حقوق ومصالح الدول الثلاث الشريكة في حوض نهر النيل.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج في بيان للوزارة اليوم إنه يجب التحذير من أن التوترات المحيطة بملء سد النهضة على النيل تنطوي على احتمالات هائلة للصراع، مشيراً إلى استعداد النمسا لتقديم خبراتها لدعم المفاوضات المستقبلية بين الدول الثلاث.

وأضاف البيان أن النمسا ودول وسط أوروبا لديها الكثير من الخبرة في الإدارة المشتركة للأنهار حتى في الأوقات التي كانت فيها أوروبا لا تزال مقسمة بواسطة الستار الحديدي.

ولفت البيان إلى خبرة النمسا كمقر للجنة الدولية لحماية نهر الدانوب، مشيرا إلى تأكيد وزير الخارجية أن نهر النيل مثل نهر الدانوب، يجب أن يكون أيضاً شريان حياة في المستقبل يربط ولا يفصل بين الدول.

وفي وقت سابق، نظمت سفارة مصر في فيينا، ندوة بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا حول السد الإثيوبي لعرض جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ولتوضيح مخاطر هذا السد على مصر والسودان.

وأعلن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" عن الندوة، مساء الأربعاء، أن الندوة عقدت بحضور ممثلين للمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة في النمسا ونخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين

وحينها قال المهندس حسام بازينة، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن السفارة المصرية بفيينا تقوم بدور مهم على المستويات كافة، وأن السفير محمد الملا يبذل جهدًا كبيرًا لتمثيل مصر أروع تمثيل، كما يسعى بكل السبل لعرض القضايا المصرية على الرأي العام النمساوي مرة وعلى المسئولين النمساويين والدوليين.

وأشاد بازينة بالجهد التي يبذله السفير محمد الملا سفير مصر بالنمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية، خصوصًا في إحدى أهم القضايا الوجودية المصرية وهي قضية سد النهضة.