تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس في مصر، اليوم الثلاثاء 20-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء، علي أن يكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ويسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم



أمطار خفيفة علي السوحل اليوم

كما كشف خبراء الأرصاد عن وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (30% تقريبا) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر (30 %تقريبا) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد .



حالة البحر المتوسط اليوم الثلاثاء الموافق 20-4-2021

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم في مصر



ويقدم لكم موقع "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى



حالة الطقس في القاهرة

32 16

الإسكندرية 22 16

وادى النطرون 27 16

طنطا 31 16

شبين الكوم 31 16

دمنهور 27 16

بلطيم 22 15

مطروح 20 16

السلوم 22 15

سيوة 26 16

بورسعيد 23 15

دمياط 22 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 30 16

الإسماعيلية 30 16

السويس 31 17

العريش 25 16

رفح 24 15

رأس سدر 31 22

نخل 33 15

نويبع 37 22

طابا 35 21

كاترين 32 16

الطور 34 23

شرم الشيخ 36 23

الغردقة 38 24

مرسى علم 36 24

الفيوم 35 20

بنى سويف 36 21

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 39 23

قنا 40 25

الأقصر 41 26

أسوان 41 29

إدفو 42 28

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 42 27

شلاتين 33 23

أبورماد 33 24

حلايب 32 22.

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