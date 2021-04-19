الإثنين 19 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تعلن استقرار العائد على سندات الخزانة اليوم

وزير المالية
وزير المالية

أعلنت وزارة المالية، نتائج طروحات سندات الخزانة اليوم الاثنين، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل عامين 13.79%، واقل عائد 13.70%، ومتوسط العائد 13.75%، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.54%، وأقل عائد 14.35%، ومتوسط العائد 14.53%، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 14.85%، وأقل عائد14.76%، ومتوسط العائد14.84%.

وقد طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 16.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 5 مليارات جنيه لأجل عامين، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث 5.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

 

جدير بالذكر أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية قد ظلت مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 10.6٪ خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021. ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9٪ في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6٪ في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

 

 ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021 وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020،

 

 بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

وزارة المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية سندات الخزانة

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