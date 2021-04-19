الإفراج عن الصحفي مجدي أحمد حسين.. و«رشوان»: ننتظر إخلاء سبيل زملاء آخرين

كشف نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان عن متابعته إنهاء الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الزميل مجدي أحمد حسين.

وقال «رشوان» في بيان، اليوم الإثنين: «الحمد لله والشكر للنيابة العامة والسلطات القضائية المختصة وكل الجهات المعنية، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الكاتب الصحفي والزميل العزيز مجدي أحمد حسين».

وأضاف: «تواصلت الآن تليفونياً مع الزميل العزيز طمأنني عليه وهو في بيته وبين أسرته وتناول إفطار رمضان معهم، رمضان كريم عليك زميلنا العزيز مجدي أحمد حسين وعلى الأسرة الكريمة».

واختتم: «ننتظر بكل أمل إخلاء سبيل زملاء آخرين محبوسين احتياطيا ليقضوا الشهر الكريم مع أسرهم ونشكر جزيلا كل استجابة كريمة».