الإثنين 19 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الإفراج عن الصحفي مجدي أحمد حسين.. و«رشوان»: ننتظر إخلاء سبيل زملاء آخرين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان عن متابعته إنهاء الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الزميل مجدي أحمد حسين.

وقال «رشوان» في بيان، اليوم الإثنين: «الحمد لله والشكر للنيابة العامة والسلطات القضائية المختصة وكل الجهات المعنية، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الكاتب الصحفي والزميل العزيز مجدي أحمد حسين».

وأضاف: «تواصلت الآن تليفونياً مع الزميل العزيز طمأنني عليه وهو في بيته وبين أسرته وتناول إفطار رمضان معهم، رمضان كريم عليك زميلنا العزيز مجدي أحمد حسين وعلى الأسرة الكريمة».

واختتم: «ننتظر بكل أمل إخلاء سبيل زملاء آخرين محبوسين احتياطيا ليقضوا الشهر الكريم مع أسرهم ونشكر جزيلا كل استجابة كريمة».

الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين الصحفى الكاتب مجدي أحمد حسين

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