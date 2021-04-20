سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 20-4-2021 فى الأسواق

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم من اهتمامات المواطن المصري يومياً، حيث ترتفع عمليات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" من قبل الكثير عن سعر الدواجن اليوم في الأسواق المصرية.

وفي هذا التقرير يضم كل الأسعار التي تشمل بورصة الدواجن في مصر والتي شهدت حالة من الاستقرار والثبات في الأسعار رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تسبب في إنيهار معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية، جتى لم تسلم أسعار العملات من تلك الجائحة.

ونظراً لاستمرار عمليات البحث وبكثرة من قبل المواطنين على محركات الانترنت وعبر موقع جوجل من قبل المواطنين والمستثمرين في أسواق الدواجن، لذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء في مصر بالأسواق وهي التي تضم ( سعر الدواجن - سعر الكتاكيت - سعر البيض )، وتعتبر هذه آخر الأسعار ومحدثة يومياً وبشكل دوري حسب الأسعار المعروضة من قبل بورصة الدواجن اليوم.

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تداول سعر الدواجن البيضاء في الأسواق نحو ما يقرب إلى 26 جنيها للكيلو.

بلغ سعر سعر الدواجن البلدي في الأسواق نحو ما يقرب إلى 35 جنيها للكيلو.

شهد سعر لحم أمهات أبيض في الأسواق نحو ما يقرب إلى 20 جنيها للكيلو.

سجل سعر الساسو في الأسواق نحو ما يقرب إلى 32 جنيها للكيلو.

سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

وتداول سعر الكتكوت الابيض في الأسواق نحو ما يقرب إلى 03.75 جنيه.

وشهد سعر الكتكوت الساسو في الأسواق نحو ما يقرب إلى 02.00 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي في الأسواق نحو ما يقرب إلى 03.00 جنيه.

سعر البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم ، تداول سعر البيض الأبيض في الأسواق نحو ما يقرب إلى 32 جنيها للكرتونة.

وبلغ سعر البيض الأحمر في الأسواق نحو ما يقرب إلى 36 جنيها للكرتونة.

وشهد سعر البيض البلدي في الأسواق نحو ما يقرب إلى 36 جنيها للكرتونة.

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