صحة لبنان تسجل 599 إصابة جديدة بكورونا

​أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم،​ تسجيل 995 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19​ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير إلى 511398 حالة.

وأضاف الصحة اللبنانية فى التقرير اليومى حول الحالة الوبائية، أنه تم تسجيل 985 حالة إصابة بين المقيمين و10 حالات بين الوافدين.

وأشارت الصحة اللبنانية إلى أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 6959.

وأوضحت الصحة اللبنانية أن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1733، من بينها 785 حالة في العناية المركزة"، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية ليوم أمس هو 14079 عن السبت، و7352 عن الأحد.

وفى السياق، صرح رئيس ​الجامعة الأمريكية​ في ​بيروت​، الدكتور ​فضلو خوري​، أن الجامعة قادت يوم الجمعة الماضية ائتلافا يضم أربعة مراكز طبية جامعية في بيروت، في توقيع اتفاق مع ​وزارة الصحة العامة​، في حضور ممثل شركة ​فايزر​، للحصول على 320 ألف جرعة لقاح كورونا ستعطى للطلاب وأعضاء هيئة التعليم وموظفي ​الجامعات​ ومراكزها الطبية.

وأشار خورى، في بيان، إلى أن الاتفاق يعني أن ​الحياة​ الأكاديمية مع تواجد الأفراد على حرم الجامعة الأمريكية في بيروت هي في طريقها إلى الاستئناف في بداية فصل الخريف 2021.

وتابع خورى "يشير الجزء الخاص بالجامعة الأمريكية في بيروت من الاتفاق إلى أننا سنقوم أيضا بتلقيح أعضاء إضافيين من الأسرة الجامعية، بما في ذلك الافراد المؤهلين لتلقي ​اللقاح​ والمدرجين في نظام ​الضمان الصحي​ في الجامعة، من عائلات الأساتذة وعائلات الموظفين".

وأكد خورى أن الجامعة في بيروت كانت في طليعة المناقشات مع شركة فايزر وغيرها من شركات الأدوية في ​الولايات المتحدة​ منذ ظهور ​اللقاحات​ الفعالة لأول مرة في نهاية العام 2020، متابعا "قمنا في الوقت ذاته بحشد الدعم لهذا الهدف في بيئة اقتصادية صعبة للغاية".

وأفاد بأن الاتفاق الموقع ينص على تسجيل جميع التلقيحات على منصة التلقيح الالكترونية الحكومية الرسمية.

كما يتعهد الاتفاق بتوفير اللقاحات للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء ​لبنان​، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.