«أيام هيستيرية».. رواية جديدة لناصر عراق عن دار الشروق

ناصر عراق : يكشف "أيام هيستيرية" تدور احداثها بين القاهرة ودبي

يصدر قريبا عن دار الشروق للنشر والتوزيع رواية "أيام هيستيرية" للكاتب الصحفي والروائي ناصر عراق.

وكشف الروائي ناصر عراق لـ"الدستور"، أن رواية "أيام هيستيرية" تدور احداثها بين القاهرة ودبي في ستة اشهر تقريبا مع بداية انتشار فيروس كورونا.

وتسرد الرواية الأجواء الغريبة التي وجد فيها البطل والبطلة أنفسهما فيها محاصرين بفيروس وغد وكل المطارات مغلقة. عن عالم استثنائي وغريب جاءت الرواية .

عن عنوان الرواية "أيام هيستيرية " قال عراق: إن العنوان يحمل إحالات للمشهد الراهن الذي نعيشة بدء من الشارع وصولا إلى العيادة النفسية فكل التصورات والاحالات مقبولة جدا .

يذكر أن ناصر عراق ورائي مصري تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عمل بالصحافة الثقافية في مصر قبل أن يغادر إلى دبي سنة 1999 ليشارك في تأسيس دار الصدى للصحافة ويتولى رئاسة القسم الثقافي في مجلة الصدى الأسبوعية لمدة ستة أعوام، ثم يسهم في تأسيس مجلة دبي الثقافية ويصبح أول مدير تحرير لها بدءًا من العدد الأول في أكتوبر 2004 ولمدة سبع سنوات.

كما شارك عراق في تأسيس جائزة البحرين لحرية الصحافة بالمنامة العام 2010 وكان أول منسق عام لها، فضلا عن توليه موقع المنسق الثقافي والإعلامي في مؤسسة (ندوة الثقافة والعلوم) بدبي. وقد نال عراق جائزة أفضل كتاب التي تنظمها جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين العام 2000 عن كتابه تاريخ الرسم الصحفي في مصر، وجائزة أفضل مقال في الصحافة الإماراتية العام 2004 التي تنظمها مؤسسة تريم عمران للصحافة بالإمارات.

من أعماله الروائية أزمنة من غبار عام 2006 ، من فرط الغرام عام 2008، العاطل عام 2011، التي وصلت إلى القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) الدورة الخامسة 2012. تاج الهدهد عام 2012. نساء القاهرة دبي عام 2014. الأزبكية عام 2015. ، الكومبارس عام 2016. البلاط الاسود عام 2017 .اللوكاندة عام 2020 وغيرها .