ورش فنية واكتشاف مواهب وندوات بثقافة الجيزة

الشيخ زايد تعقد ورشة حكي أونلاين لقصة "الرفيق المجهول"

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث ناقش مسؤول النشاط بمركز أحمد عرابي كتاب بعنوان "روبوت آخر شقاوة" تأليف محمود قاسم، يدور الكتاب حول الروبوت "الإنسان الآلي" الذي تطورت صناعته إلى الحد الذي يمكن أن يشكل تهديدات للبشر في رزقهم وطموحاتهم.

كما نفذ بيت ثقافة أوسيم ورشة ابتكارات فنية لعمل فانوس رمضان من الكارتون والفوم جليتر، بينما قدم بيت ثقافة المتانيا حوار حول كتاب "فن الشعر لبوالو" تأليف علي درويش، دار حول فن الشعر عند بوالو الذي فطن لأن الفن الحقيقي لا يقتصر على الإمتاع وإنما يحمل في ثناياه دروسا في الإصلاح.

عقدت مكتبة الشيخ زايد ورشة حكي أونلاين لقصة "الرفيق المجهول" من قصص المكتبة الخضراء، بينما أقامت مكتبة دور التربية الثقافية معرض لإنتاج أبناء الدار تضمن مجسمات من المكعبات، وفانوس رمضان من الخشب وقماش الخيامية، ونظم بيت ثقافة البراجيل يوم ثقافى لاكتشاف مواهب الأطفال فى الغناء، فيما نفذ قصر ثقافة الجيزة ورشة تدريب الباليه أونلاين، بجانب بروفة للعرض المسرحي "اوبسيدو" للمؤلف محمد السباعي ومحمد هلال، وإخراج السعيد منسي، بالإضافة إلى بروفة لمسرحية "بابجي" للمخرجة أسماء البلتاجي.

كما نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة يوما ثقافيا بالمعهد الأزهري النموذجي ببرج العرب، ضمن نشاط قصر ثقافة برج العرب بفرع الإسكندرية، تضمن تعريف الأطفال بدور الثقافة وما تقدمه من أنشطة، كما قدمت أخصائي مكتبة الطفل محاضرة تحدثت خلالها عن كيفية آداب التعامل داخل مكتبة المدرسة أو أي مكتبة عامة، تلاها ورشة رسم وتلوين، ومسرح عرائس عن فوائد الصيام وآدابه وشروطه، واختتم اليوم بمسابقة ثقافية وتوزيع جوائز علي الفائزين، كما أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "الإسلام ليس دين عنف" بمركز شباب البرنس تحدث خلالها الشيخ جمال أبو المكارم عن الدين الإسلامي مشيرا إلى أنه دين رحمة، مقدما العديد من المواقف التى تدل على سماحة الإسلام والرسول الكريم ومنها عفوه عن أهل قريش عند فتح مكة حينما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء.

أقام قصر ثقافة الأنفوشي محاضرة بعنوان "حب الذات بين الإيجابية والسلبية" تحدثت خلالها د. مروة الشناوى عن مفهوم حب الذات والفرق بينه وبين الأنانية، وكيف نتقبل أنفسنا والآخر بلا شروط، ونظم بيت ثقافة ٢٦ يوليو معرض فني بعنوان "لمسات ابداعية" افتتحه الفنان حسن وصفي نقيب الفنانين التشكيلين، بحضور نخبة من الفنانين التشكيلين وبعض القيادات الثقافية، ضم المعرض ١١٤ لوحة فنية لعدد ١٢ فنانا وفنانة، وتم تكريمهم بتوزيع شهادات تقدير، كما أقام البيت ورشة رسم لاند سكيب بالألوان المختلفة ضمن نشاط مرسم الفنون التشكيلية.

نظم قصر ثقافة الشاطبي دورة تدريبية مجانية لمدة يوم واحد بعنوان "هحببك فى الإشارة" حاضر فيها محمد نبيل مدرب معتمد للغة الإشارة، ومى فارس مدرس لغة إشارة بمدارس الصم والبكم بالقاهرة، تناولا خلالها الفرق بين الأصم والابكم وضعيف السمع وكيفية التعامل معهم، كما تم شرح الحروف الأبجدية العربية والانجليزية، مع تقديم بعض الكلمات المستخدمة في المواقف الحياتية منها السلام عليكم، ما اسمك، كم عمرك، تلى ذلك تطبيق عملي لما تم تقديمه في الورشة ثم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، وفي الإجتماع الأسبوعي لنادي أدب بيت ثقافة القباري تم مناقشة الأعمال الشعرية للأعضاء، بينما أقام نادي المرأة ورشة عمل فانوس رمضان بالخرز الملون وذلك بجمعية مدبر الأمور الخيرية.