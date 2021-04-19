نهدف لهدم نظام الثانوية القائم.. أبرز تصريحات وزير التعليم أمام «الشيوخ» اليوم

ننشر أبرز تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، أمام مجلس الشيوخ، بعد رفض لجنة التعليم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

نرصد فيما يلي أبرز تصريحات وزير التعليم:

- هدف الوزارة هو تغيير نظام الثانوية للعامة القائم وهدمه بالكامل لأنه يخرج أجيالا غير متعلمة وغير مؤهلة لدخول الجامعة.

- لجنة التعليم لم تخاطب الجهة المنوطة وهي الوزارة قبل إعداد تقريرها ورفض مشروع القانون مما تسبب في بلبلة الرأي العام.

- أولياء الأمور وراء مقاومة النظام الجديد للثانوية العامة لأنهم يريدون الحفاظ على نظام آمن يضمن وصول أبنائهم للجامعة بطرق سهلة وآمنة.

- النظام الجديد يحارب الغش الذي انتشر بشكل كبير في نظام الثانوية العامة القائم.

- أولياء الأمور معترضين لأن مدرس الفصل كان معه 100% من الدرجات، وأستاذ الفصل يأخذ فلوس من الأسر وينجح الولاد، علشان كده الدنيا بتقوم لما نعمل امتحان على مستوى مركزي.

- التعديلات التي رفضتها لجنة التعليم بالشيوخ، بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، على أن يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن المرات كافة، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه، ولكن بمقابل مادي.

- "التعديلات المطروحة جزء صغير من قانون التعليم ليست وليدة اللحظة وجزء من استراتيجية تطوير التعليم، بتكليف رئاسي صريح جدًا ونتحدث فيه منذ أكثر من 3 سنوات، اليوم نعقد اجتماعات تجريبية ستعمل بها الثانوية العامة خلال شهر أو شهرين".

- "التعليم المصري في 2017 كان المركز قبل الأخير عالميًا والهدف الحصول على شهادة، الشهادة قتلت التعليم المصري والدروس الخصوصية السبيل لهذه الشهادة".

- مجانية التعليم ضاعت من زمان، ولا يوجد طفل ينجح في سنة نقل من غير فلوس، ولا يوجد بينجح في ثانوية عامة من غير فلوس.

- نريد ارجاع مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، ثم تأتي لي لجنة التعليم لتكلمني عن الرسوم استمارة ثانوية عامة بـ200 جنيه لما نعمل تحسين اختياري هو اختياري.

- صامتون على شيء نتيجته إننا نعطي شهادة لا معنى لها مثل رخصة القيادة بالضبط، كأننا نعطيهم رخصة قيادة وهم لا يستطيعون القيادة.

- تتكلف الدولة في جولة امتحانات الثانوية العامة، قائلًا: "كل جولة امتحانات تكلف مليار و300 مليون جنيه، نتكلف هذه التكلفة حتى لا يغش الطلبة، ندفعهم للداخلية والطيران الحربي".

-الدخول للمقعد الجامعي بالغش مباح في التعليم ولا يتعارض مع الصلاة والصيام، 85% ينجحوا بالغش مش جايين يتعلموا جايين يأخذوا شهادة".

-النظام التراكمي موجود في العالم كله، "التراكمي حتى لا تكون الثانوية العامة البعبع".

- امتحان أولى ثانوي خلال شهر فبراير الماضي: "فوق 85% من الأهالي غشوه برضا الأهالي، نعمل إيه نجيب البوليس؟ هذا يدل على أننا جايين نأخذ شهادة"

- "نحاول تفكيك (بلوة الثانوية العامة)، نكافئ الطالب المجتهد على جهد 3 سنوات ووجود فرص تحسين وليست فرصة واحدة.

-المجانية تقتضي منح الطالب الفرصة الأولى للثانوية العامة، لكن الفرصة الاختيارية نضع لها رسم حاجة بسيطة وفق اختيار الطالب للتحسين، وهذا مفيد للطالب.

-"الولاد تحسنوا لكن أولياء الأمور عملوا المشكلة، لأنهم غير مدركين الجديد وهذا لا يعني أن ما نفعله خطأ، لكنه الصح وعين الصح".