بعد تصريحات مي حلمى.. طبيبة نفسية تقدم نصائح لتجاوز «أزمة الطلاق»

أثارت الإعلامية مي حلمي الجدل على مدار اليومين الماضين، بعدما ظهرت ضيفة ببرنامج "شيخ الحارة والجرئية"، والذى تقدمة المخرجة إيناس الدغيدي.

دفعت تصريحاتها الجرئية تجاه زوجها السابق الفنان محمد رشاد، رواد مواقع التواصل الاجتماعى للبحث عن القصة وسبب الخلاف.

فتحت مي فتحت النار على زوجها، فمن التصريحات التى أعلنتها خلال البرنامج، هو أنها كانت تصرف من مالها الخاص على البيت، بالإضافة إلى تحملها تكاليف حفل الزفاف من البداية إلى النهاية.

وعلى الفور تسببت تصريحات مى حلمى فى تحريك المياة الراكدة بالنسبة للفنان محمد رشاد، والذى أطلق عدد من التصريحات هو الآخر، والتى منها "ليس على المريض حرج" و " مى حلمي عايزة الحرق وزواجي منها غلطة عمرى".

رواد التواصل التجتماعى:"كفاية تجريح وراعوا العشرة"

على الفور تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعى التصريحات لكل منهم، حيث انتقد البعض طريقة تناول الموضوعات بالبرنامج، والبعض طالبوهم بضرورة مراعاة العشرة بينهم.

واشتعلت حرب التصريحات بين الطرفين، خاصة بعد ظهور صورة للفنان محمد رشاد برفقة إيناس الدغيدي من كواليس حلقتة ببرنامج "شيخ الحارة والجرئية".

مى حلمى وزوجها السابق

طبيبة نفسية تقدم نصائح لتجاوز أزمة الطلاق

من جانبها أوضحت الدكتورة صفيناز عبد السلام، إستشارى الطب النفسى والعلاقات الأسرية، أن مثل هذة البرامج الحوارية تعتمد على شغف المشاهد بشكل كبير.

وأشارت عبد السلام، إلى أنه من أجل تجاوز أزمة الطلاق لابد من عدم التفكير فى الماضي، بالإضافة إلى احترام العادات والتقاليد التى تنص على عدم التجريح.

ومن النصائح التى أكدت عليها الدكتورة صفيناز عبد السلام، هو النظر إلى الأمام، وتجديد الثقة بالنفس لتجاوز أزمة الطلاق، وعدم الإفصاح عن أسرار البيت حتى بعد الإنفصال.

وأكدت إستشارى الطب النفسي، أن النساء التى تسئ للرجال دائمًا، غير قادرة على تجاوز أزمتها ويتحول الإضطرابا النفسي إلى مرض، يستوجب تدخل الطبيب.