افتتاح مركز طب أسرة أبوخليفة في الإسماعيلية (فيديو وصور)

افتتح الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية طب جامعة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية، مركز طب أسرة أبوخليفة للعمل على مدار الـ24 ساعة، يرافقهم الدكتورة مروة عرابي مدير المستشفى الجامعي، والدكتور مصلح عبدالرحمن رئيس قسم طب الأسرة بجامعة قناة السويس، وجمال دياب مدير مراكز طب الأسرة، واللواء أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

وأكد الدكتور أسامة عنتر، أن أعمال تطوير المراكز الطبية التابعة للجامعة -والمتمثلة في 9 مراكز موزعة على محافظات القناة “الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس” تأتي على أجندة الأولويات لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تطوير المنشآت الطبية وإمدادها بالاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة وتعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية، وعملها على مدار الـ24 ساعة، مشيراً إلى أن ذلك حرصاً على على تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمرضى وتقليل رحلة المريض خاصة في الليل، وتسهيل عملية حصول المواطنين على خدمات طبية على مدار الـ24 وفقاً بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى للمتعاملين مع منشآتها.

وقال الدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية، إن المراكز الطبية التابعة لجامعة قناة السويس، تقدم العديد من الخدمات للمرضى مثل “خدمة الطوارئ، الخدمة العلاجية للمرضى من ذوي الحالات المرضية الحادة والمزمنة، والخدمات الصحية لكبار السن”، فضلا عن وجود معمل لإجراء التحاليل، وكذلك تقديم خدمات تنظيم أسرة، ورعاية الحوامل، ورعاية الأطفال، والتثقيف صحي، كما يقدم المركز أنشطة تعليمية وتدريبية للطلبة في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا لطب الأسرة.

وأكد الدكتور مصلح عبدالرحمن، رئيس قسم طب الأسرة، أن تطوير المراكز الطبية مستمر خلال الفترة القادمة لتعمل بأكملها على مدار الـ24 ساعة، مشيراً إلى أن تطوير المراكز الطبية التابعة للجامعة تعد نقلة نوعية للقطاع الصحي في بإقليم القناة بما يضمنه من علاج لكل المصريين على مدار الساعة، بجودة وكرامة ودون تمييز، ويقدم من خلاله خدمات طبية وعلاجية مميزة، ووفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

فيما وجه اللواء أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، الشكر لإدارة المستشفيات الجامعية، على عمليات التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مما ساهم في تطوير المنظومة بالمدينة ، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الصحية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي ضمن حزمة الخدمات المجتمعية التي يقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين، حرصاً على توفير حياة كريمة لهم، مشيراً أن المرحلة التي تمر بها البلاد خير دليل على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.