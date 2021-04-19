جامعة المنوفية تستكمل تحقيقاتها في اعتداء رئيس قسم اللغة العربية على زميله

قالت مصادر مطلعة داخل جامعة المنوفية، إن هناك فيما يبدو مؤشرا إيجابيا من جهة الجامعة في شأن واقعة تعدي رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالسب والضرب على زميله عضو هيئة التدريس بالقسم الدكتور محمد مرتضى صادق.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن جهة التحقيق المكلفة بالتحقيق في الواقعة استدعت بعض الشهود ممن لهم علاقة بالواقعة لسماع شهادتهم حول حقيقة ما حدث وبعضهم من شهود العيان ممن حضر واقعة تعدي رئيس القسم على زميله، وبالفعل ذهب بعضهم للوقوف أمام لجنة التحقيق أمس الأحد.

يذكر أن تفاصيل الواقعة تعود لعدة أيام مضت عندما اعتدى الدكتور سعيد شوقي رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية، على الدكتور محمد مرتضى صادق مدرس النحو والصرف بنفس الكلية، بالضرب والسب، في حضور الدكتور محمد فكري الجزار، والدكتور محمد عبد العال، والدكتور محمد عبد الستار، وطالبتان تعدان رسالتا ماجستير.

وكان الاعتداء بسبب أن الدكتور محمد مرتضى لم يلق السلام على الدكتور سعيد شوقي وهو ما اعتبره الأخير إهانة له، خاصة وأن هناك واقعة سابقة لهذا الأمر، فقد حدث أن لام الدكتور محمد مرتضى على الدكتور سعيد شوقي في وضع الجدول الخاص بقسم اللغة العربية فسبه الأخير على جروب القسم، وقام بعدها الأخير بالدخول لمكتب الدكتور مرتضى واعتدى عليه بالسب والضرب في وجود الشهود المذكورين، وعندما حاول الدكتور محمد عبد العال والدكتور محمد عبد الستار الفصل بينهما قام لدكتور سعيد شوقي بالاعتداء على الدكتو رمحمد عبد الستار أيضًا، والذي فقد الوعي بسبب لكمة طالته، وتواصلت الدستور في حينها مع المعتدى عليه والشهود.

وبعدها تقدم الدكتور مرتضى بشكوى لجامعة المنوفية ضد المذكور وطالب بالاستماع للشهود كما تقدم بشكوى أخرى لقسم الشرطة يذكر فيه نفس الواقعتين، وتم على إثر هذا إيقاف كل من محمد مرتضى صادق مدرس النحو والصرف بالكلية، والدكتور سعيد شوقي رئيس قسم اللغة العربية، وكلاهما بكلية الآداب جامعة المنوفية، إجراءً احترازيًا لاستكمال التحقيق دون تأثير وظيفي لأحد الطرفين على الآخر.