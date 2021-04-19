قطر تسجل 896 إصابة بكورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 896 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 708 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و188 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 197476 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم فحص 11829 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1844598 حالة، حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 22392 حالة.

وسجلت قطر 4 حالات وفاة جديدة، ثلاث منها كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 386 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 728 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 174698 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 23249 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 1271478 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، في بيانٍ لها، أن مئات الأشخاص يتعرضون كل يوم للمرض نتيجة الإصابة بـ(كوفيد- 19)، وتتطلب حالات الكثير منهم الدخول للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف البيان: "شهدنا منذ الأول من فبراير تضاعف أعداد مرضى (كوفيد- 19) الذين يتم إدخالهم المستشفى".

وأشارت "الصحة القطرية" إلى أن سياسة الحجر الصحي التي يتم تطبيقها في دولة قطر للمسافرين العائدين من الخارج، مكنت الدولة من تأخير وصول السلالات الجديدة من الفيروس إلى دولة قطر لعدة أشهر، مضيفة: "إلا أننا نشهد حاليًا في دول المنطقة ودولة قطر تسجيل حالات إصابة بالسلالات الجديدة من الفيروس القادمة من جنوب إفريقيا".

وتعتبر السلالة الجديدة مُعدية بصورة أكبر بكثير، وتنتشر بين الأشخاص بشكل أسهل بالمقارنة مع السلالة الحالية، وقد تكون السلالة الجديدة مرتبطة بزيادة حدة المرض.

كما نوهت الوزارة بأن لقاحات "فايزر وبيونتيك" و"موديرنا" المستخدمة في برنامج التطعيم بدولة قطر فعالة ضد هذه السلالات الجديدة، لافتة إلى أن فيروس كورونا سيستمر في تشكيل خطر طوال معظم شهور عام 2021، وإلى أن يتم تطعيم جميع الأفراد المؤهلين للحصول على التطعيم بلقاح (كوفيد- 19) فإنه يجب اتباع التدابير الوقائية.