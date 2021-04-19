«الوزراء الكويتي» يقرر استمرار الحظر الجزئي لنهاية رمضان

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، الاستمرار في تطبیق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارًا من مساء یوم الخمیس المقبل حتى نھایة شھر رمضان المبارك.

وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي- عبر موقع التواصل الاجتماعي (تویتر) الیوم- أن حظر التجول الجزئي سیبدأ من الساعة السابعة مساء یوم الخمیس المقبل حتى الساعة الخامسة من صباح الیوم التالي، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأشار المركز إلى أنه سیتم مراجعة ھذا القرار في حینه بعد إعادة تقییم الوضع الوبائي في البلاد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر، مطلع شهر أبریل الحالي، الاستمرار في تطبیق حظر التجول الجزئي في البلاد، على أن یبدأ في الثامن من أبریل الحالي حتى 22 من الشھر ذاته، وذلك من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الخامسة من صباح الیوم التالي.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، عن تسجيل 1299 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الكويت إلي 223 ألفًا و42 إصابة.

وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء: إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلي 1256 حالة، فيما تم تسجيل 1212 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 207 آلاف و392 حالة.

قرر مجلس الوزراء الكويتي، في مارس الماضي، فرض حظر التجول الجزئي في البلاد، حيث تشھد زیادة متسارعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وبلوغها أرقامًا غیر مسبوقة، وازدیادًا في عدد الوفیات ومن یتلقى العلاج في العنایة المركزة لیبلغ العدد الإجمالي للإصابات 196 ألفًا و497 إصابة و1105 حالات وفاة منذ بدایة الجائحة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا استثنائیًا الیوم في قصر السیف برئاسة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء، لمناقشة آخر تطورات الوضع الراھن لجائحة كورونا بدولة الكویت، واستعراض التوصیات الواردة من اللجنة الوزاریة لطوارئ كورونا، واتخذ مجموعة من القرارات.

وكلف المجلس وزیر الداخلیة باتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد على أن یبدأ یومیًا اعتبارًا من یوم الأحد المقبل 7 مارس، الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الخامسة من صباح الیوم التالي، وذلك حتى یوم الخمیس 8 أبريل الساعة الخامسة صباحًا، على أن تتم مراجعة ھذا القرار بعد إعادة تقییم الوضع الصحي في البلاد، وكلف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول.

وسمح- خلال فترة حظر التجول الجزئي- بالخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشیًا على الأقدام، والصیدلیات وأماكن بیع المستلزمات الطبیة والجمعیات التعاونیة والأسواق الموازیة بمزاولة نشاطھا من خلال خدمة التوصیل فقط، مزاولة أنشطة صیانة التكییف والمصاعد، وتكلیف وزیر التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفیلة بتوصیل المستلزمات الأساسیة خلال فترة حظر التجول الجزئي وتنظیم التواجد بالمزادات واقتصارھا على الشركات والجمعیات التعاونیة والأسواق الموازیة ومنافذ التسویق الغذائیة.

ومنع المجلس- خلال الفترة من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً- الدخول للمطاعم والمقاھي والاكتفاء باستلام الطلبات من السیارات أو خدمات التوصیل، واقتصار السماح لسیارات الأجرة بنقل راكبین فقط، وإغلاق كل مناطق الجلوس في الأماكن العامة، وإغلاق الحدائق والمنتزھات العامة، مكلفًا الوزراء كلًا في مجال اختصاصه باتخاذ ما یلزم لتطبیق ھذا القرار لضمان حسن سیر المرافق العامة.