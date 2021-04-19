الإثنين 19 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

راغب علامة يتألق في إعلان مدينتي الجديد .. ويتصدر سباق رمضان

جريدة الدستور

حاز إعلان مدينتي الجديد 2021 على آلاف الإعجابات من رواد السوشيال ميديا حتى أصبح "تريندينج" على تويتر مصر ، فبعد ساعات قليلة من بث الإعلان، أبدى آلاف المغردين على تويتر إعجابهم بأغنية راغب علامة، ووصفوها بأنها أغنية مبهجة.

كما حازت أغنية راغب علامة على إعجاب رواد "فيسبوك" و"إنستجرام"، وقام الآلاف بعمل "شير" للأغنية، وأشادوا بجمال المناظر الطبيعية بالأغنية، والتي تم تصويرها من مدينتي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتصدر إعلان مدينتي الـ"ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تنجح الحملة كل شهر رمضان في أن تصبح حديث الساعة بسبب الإبهار في مشروع مدينتي، واختيار أكبر المطربين في الوطن العربي لغنائه، واختيار كلمات تضيف جوًا من البهجة والفرحة.

 

طلعت مصطفى مدينتي راغب علامة إعلانات رمضانت تريند
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