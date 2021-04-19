تبكي وهى عارية.. العثور على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بالمنوفية

عثر أهالي مدينة السادات بالمنوفية، مساء الإثنين، على طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل صندوق قمامة في المنطقة 25 بالمدينة، وسط حالة من الاستياء أصابت المواطنين جراء مَن قام بذلك.



قال شريف صقر، أحد شهود العيان إن عدد من الأهالي عثروا على الطفلة داخل صندوق قمامة، وقاموا بتسليمها بموجب محضر شرطة إلى مستشفى السادات العام لتتلقى الرعاية الصحية اللازمة حيث تم توقيع الكشف الطبي عليها من قبل أطباء المستشفى العام بالسادات، واتخاذ الإجراءات القانونية ووضع الطفلة بالرعاية للاطمئنان على حالتها الصحية.

وأكد شاهد عيان إن الأهالي عثروا على الطفلة أثناء قيام أحدهم بإلقاء القمامة، فسمع صوت بكاء، فتوجه إلى الصندوق وإذا به يفاجئ بطفلة حديثة الولادة داخل صندوق القمامة وهى عارية، فتجمع الأهالي وتم تحرير محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.