الإثنين 19 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الخطيب يُظهر العين الحمراء لرباعى الأهلي: أرفض سياسة لى الذراع

جريدة الدستور

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة خلال الساعات المقبلة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات للحديث في بعض الملفات المختلفة المتعلقة بالفريق الأول، سواء الصفقات الجديدة أو الراحلين في نهاية الموسم الجاري.


وكشف مصدر مسئول عن أن سر جلسة بيبو يأتي بعد الحديث عن العروض الأوروبية التي وصلت بعض اللاعبين الأساسيين، أمثال محمد الشناوي حارس المرمى ومحمد أفشة ومحمد هاني ومحمد شريف، سواء في الدوري التركي أو الإسباني حسبما تردد في الصحف والمجلات العالمية.

وأضاف المصدر أن الخطيب استفسر عن حقيقة عروض جالطة سراي التركي لضم أفشة وطربزون للتعاقد مع محمد شريف، وأيضًا نفس الأمر الثنائي الشناوي ومحمد هاني والعروض الإسبانية.

وأشار المصدر إلى أن تلك العروض ليست رسمية، إنما هي مجرد تسويق من وكلاء اللاعبين حسب غرض كل، وكيل للحصول على أفضل العروض الاحترافية أو تعديل عقود اللاعبين الذين طالبوا تعديل عقودهم مثل أفشة وشريف وهاني.

وأوضح المصدر أن الخطيب طلب من سيد عبدالحفيظ ضرورة التأكيد على اللاعبين بأن النادي لا يمكن لي ذراعه بأي أسلوب، وأن اللاعب عليه احترام تعاقده والالتزام به وأي لاعب يرفض البقاء عليه إبلاغ إدارة الكرة والباب مفتوح أمام الجميع.

وشدد رئيس القلعة الحمراء على أن النادي لا يقف علي أي لاعب مهما كان اسمه الكل يرحل ويبقي الكيان لجماهيره، وهناك أمثلة كثيرة ندمت على الاستعجال في ترك النادي، وبذلت كل الطرق الشرعية للعفو عنها، ولكن هناك ثوابت لا يمكن اختراقها أو التعديل فيها.

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