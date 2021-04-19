الإثنين 19 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

حكم افطار الحامل في رمضان

بين الفدية والقضاء.. تعرف على حكم إفطار الحامل في رمضان ١٤٤٢/٢٠٢١

حكم إفطار الحامل
حكم إفطار الحامل

تكثر الأسئلة والاستفسارات من السيدات في نهار رمضان، سواء سيدات حوامل أو مرضع، أو مرضى، فقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول حكم إفطار الحامل في رمضان، ويعد من الأسئلة التي ترد للدار خلال مقاطع البث المباشر التي تقوم الدار بها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لشرح تعاليم الدين للناس، وتوضيح الأحكام الفقهية الخاصة بالعبادات والمعاملات.

“الدستور” توضح حكم إفطار المرأة الحامل في رمضان، وكفارة ذلك عن طريق عدد من علماء الأزهر.


حكم إفطار الحامل في رمضان ٢٠٢١


أوضح الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن المرأة الحامل يجوز لها الفطر في نهار رمضان، سواء بنصيحة الطبيب أو بالتجربة الشخصية وهى الوجود، أي أن تجد نفسها غير قادرة على الصيام سواء بالعطش أو الأكل أو جسمها تعبان وخلافه.
وأضاف خلال رده على سؤال ورد إليه وهو في درس بالمسجد، وتم تداول الفيديو على موقع الفيديوهات يوتيوب، أوجه نصيحة للحامل أن تفطر، لأن الوضع اختلف عن زمان، حيث كان الطعام نظيف والحركة كثيرة والصحة عفية، ولكن الآن الطعام به مواد حافظة وأصبحت السيدات لا يستطعن الحركة كثيرًا، فالوضع اختلف عن زمان.
من جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من إفطار المرأة الحامل في رمضان، حيث لها رخصة في الفطر، والواجب عليها أن تقضى الأيام التي أفطرتها في رمضان عندما ينتهى أي بعده، ولا يوجد عليها كفارة أو فدية، فالقضاء فقط.


كفارة الإفطار للحامل في رمضان ٢٠٢١


قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، في رده على سؤال ورد إليه في برنامج "لعلهم يفقهون" حول كفارة الإفطار للمرأة الحامل في نهار رمضان، إن هناك ثلاثة أقوال حول كفارة إفطار الحامل، فالقول الأول عليها القضاء والفدية، والقول الثاني: الفدية فقط وليس عليها القضاء، وهذا الرأي الأخير ما أطمئن عليه، وترتاح نفسي إليه وإذا هي اطمأنت إليه.
وبعد معرفة حكم إفطار الحامل في رمضان، استدل الجندي، بحديث ما رواه أنس بن مالك الكعبي عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع". فهذا يدل على أن المرأة والمرضع ليس عليها سوى الفدية فقط، وهذا رأي أبو حنيفة.

اقرأ ايضا:

ما حكم قراءة القرآن للحائض من الموبايل؟ الإفتاء تُجيب

حكم افطار الحامل في رمضان الدكتور علة جمعة الدكتور على جمعة الشيخ خالد الجندي كفارة افطار المرأة الحامل في رمضان شهر رمضان

الأكثر قراءة

عودة حركة القطارات في الاتجاهين بمنطقة حادث قطار بنها

مجلس الشيوخ يرفض قانون «الثانوية العامة التراكمية»

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة «إلكترونية» بأمر الرئيس

دعاء اليوم السابع من رمضان مكتوب 19-4-2021

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

مصادر: لا صحة لإضراب إرهابي مسجون عن الطعام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الصحة الفلسطينية تسجل 1529 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين: مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية اختبار جدي لإدارة «بايدن»

الاحتلال يصعد انتهاكاته.. اعتقالات وقمع المصلين فى الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين