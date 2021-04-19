بين الفدية والقضاء.. تعرف على حكم إفطار الحامل في رمضان ١٤٤٢/٢٠٢١

حكم افطار الحامل في رمضان

تكثر الأسئلة والاستفسارات من السيدات في نهار رمضان، سواء سيدات حوامل أو مرضع، أو مرضى، فقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول حكم إفطار الحامل في رمضان، ويعد من الأسئلة التي ترد للدار خلال مقاطع البث المباشر التي تقوم الدار بها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لشرح تعاليم الدين للناس، وتوضيح الأحكام الفقهية الخاصة بالعبادات والمعاملات.

“الدستور” توضح حكم إفطار المرأة الحامل في رمضان، وكفارة ذلك عن طريق عدد من علماء الأزهر.



حكم إفطار الحامل في رمضان ٢٠٢١



أوضح الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن المرأة الحامل يجوز لها الفطر في نهار رمضان، سواء بنصيحة الطبيب أو بالتجربة الشخصية وهى الوجود، أي أن تجد نفسها غير قادرة على الصيام سواء بالعطش أو الأكل أو جسمها تعبان وخلافه.

وأضاف خلال رده على سؤال ورد إليه وهو في درس بالمسجد، وتم تداول الفيديو على موقع الفيديوهات يوتيوب، أوجه نصيحة للحامل أن تفطر، لأن الوضع اختلف عن زمان، حيث كان الطعام نظيف والحركة كثيرة والصحة عفية، ولكن الآن الطعام به مواد حافظة وأصبحت السيدات لا يستطعن الحركة كثيرًا، فالوضع اختلف عن زمان.

من جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من إفطار المرأة الحامل في رمضان، حيث لها رخصة في الفطر، والواجب عليها أن تقضى الأيام التي أفطرتها في رمضان عندما ينتهى أي بعده، ولا يوجد عليها كفارة أو فدية، فالقضاء فقط.



كفارة الإفطار للحامل في رمضان ٢٠٢١



قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، في رده على سؤال ورد إليه في برنامج "لعلهم يفقهون" حول كفارة الإفطار للمرأة الحامل في نهار رمضان، إن هناك ثلاثة أقوال حول كفارة إفطار الحامل، فالقول الأول عليها القضاء والفدية، والقول الثاني: الفدية فقط وليس عليها القضاء، وهذا الرأي الأخير ما أطمئن عليه، وترتاح نفسي إليه وإذا هي اطمأنت إليه.

وبعد معرفة حكم إفطار الحامل في رمضان، استدل الجندي، بحديث ما رواه أنس بن مالك الكعبي عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع". فهذا يدل على أن المرأة والمرضع ليس عليها سوى الفدية فقط، وهذا رأي أبو حنيفة.

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