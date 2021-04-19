حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بسيوة ( صور )

نظمت رئاسة مركز ومدينة سيوة، الإثنين، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بنطاق ميدان السوق ووسط المدينة بناءً علي توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ للتأكد من المعروض حفاظًا علي سلامة المواطنين وإزالة التعديات علي الأرصفة حفاظا على الشكل الحضاري للمدينة.

وقال العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم تحرير مخالفات على الفور وإزالة تعديات الأرصفة، وذلك بواسطة اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية بمجلس المدينة.

وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه تم فحص رخص المحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في حينه، لافتًا إلى أن ذلك جاء من منطلق حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات محافظ مطروح بتكثيف الرقابة على الأسواق، وفحص رخص التشغيل، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونظم مجلس ومدينة سيوة، الأسبوع الماضي، حملة برئاسة عصام عبدالغني، رئيس المجلس وعضوية الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية لفحص رخص المحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغلق أحد المحال التجارية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقام رئيس مركز ومدينة سيوة، أمس بجولة تفقد خلالها مسجد طنصار وسيدي عبدالسلام، والنور بقرية أغورمي بالمدينة وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال بحضور الشيخ محمد منصور، ويوسف كيلاني رئيس قرية أغورمي وعددا من الأهالي.

وتفقد رئيس المركز أعمال الإحلال والتجديد الجارية بالمساجد، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تقوم حاليًا بتنفيذ خطة إحلال وتجديد، وتطوير بعض المساجد على مستوى محافظة مطروح، مضيفاً بأنه سيتم الانتهاء من الأعمال، لإعادة افتتاح المساجد في القريب العاجل.