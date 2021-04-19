إحالة أوراق طبيب الشرقية المتهم بقتل زوجته للمفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم، الإثنين، أوراق طبيب بشرى بالمعاش إلى مفتى الجمهورية لقتله زوجته بعيارين ناريين، بسبب وقوع خلافات بينهما وحددت المحكمة جلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم.

البداية كانت فى أكتوبر من العام الماضي، حينما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا من مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول" أ ال ه" ربة منزل “جثة هامدة"، متأثرة بإصابتها بعيارين ناريين فى الصدر.

تبين من التحريات عثور الأهالى عليها ملقاة أرضًا غارقة فى دمائها، وتم القبض على" م ال ال ع" 69 سنة، طبيب بشري بالمعاش مقيم بقرية تابعة لمركز فاقوس وزوج المجنى عليها، وبحوزته سلاح نارى مسدس 9 مم، بدخله طلقتان لذات العيار، ووبمطابقة السلاح للفوارغ التى عُثر عليها بمكان الواقعة تبين تطابقها.

وأمام النيابة اعترف المتهم قتل زوجته لوقوع خلافات بينهما، وأقر باستدراجها وإطلاق أعيرة نارية عليها، والتى أودت بحياتها فى الحال، ليتم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم من قبل النيابة بالصالحية الجديدة إلى جنايات الزقازيق و التى أصدرت قرارها المتقدم.