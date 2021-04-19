الإثنين 19 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة أوراق طبيب الشرقية المتهم بقتل زوجته للمفتي

إعدام
إعدام

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم، الإثنين، أوراق طبيب بشرى بالمعاش إلى مفتى الجمهورية لقتله زوجته بعيارين ناريين، بسبب وقوع خلافات بينهما وحددت المحكمة جلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم.

البداية كانت فى أكتوبر من العام الماضي، حينما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا من مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول" أ ال ه" ربة منزل “جثة هامدة"، متأثرة بإصابتها بعيارين ناريين فى الصدر.

 تبين من التحريات عثور الأهالى عليها ملقاة أرضًا غارقة فى دمائها، وتم القبض على" م ال ال ع" 69 سنة، طبيب بشري بالمعاش مقيم بقرية تابعة لمركز فاقوس وزوج المجنى عليها، وبحوزته سلاح نارى مسدس 9 مم، بدخله طلقتان لذات العيار، ووبمطابقة السلاح للفوارغ التى عُثر عليها  بمكان الواقعة تبين تطابقها.

وأمام النيابة اعترف المتهم قتل زوجته لوقوع خلافات بينهما، وأقر باستدراجها وإطلاق أعيرة نارية عليها، والتى أودت بحياتها فى الحال، ليتم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم من قبل النيابة بالصالحية الجديدة إلى جنايات الزقازيق و التى أصدرت قرارها المتقدم.

امن الشرقية مفتى الجمهورية الشرقية محافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق خلافات مستشفى سلاح نارى قتل زوجته

الأكثر قراءة

مجلس الشيوخ يرفض قانون «الثانوية العامة التراكمية»

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة «إلكترونية» بأمر الرئيس

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

الخطيب يُظهر العين الحمراء لرباعى الأهلي: أرفض سياسة لى الذراع

«اِعمل نفسك من بنها».. موائد «إفطار القطار» شعار لمدينة الكرم (صور)

مفاجأة.. دواء الربو يمكن أن يقلل أعراض فيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الصحة الفلسطينية تسجل 1529 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين: مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية اختبار جدي لإدارة «بايدن»

الاحتلال يصعد انتهاكاته.. اعتقالات وقمع المصلين فى الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين