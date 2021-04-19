الصحة تشدد على ضرورة تطهير الأدوات للحد من انتشار كورونا

شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة حرص المواطنين على تطهير أدواتهم الشخصية باستمرار للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالبت وزارة الصحة السكان المواطنين بعدم مشاركة أدواتهم مع زملائهم في العمل، لمنع انتشار فيروس كورونا “كوفيد-١٩" خاصة في شهر رمضان.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن مطالبتها هذه تأتي في إطار حرص الوزارة على صحة المواطنين و الحد من انتشار فيروس كورونا بينهم بسبب انتقال العدوى.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد حذرت وزارة الصحة والسكان من احتمالية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إن هناك ارتفاعا في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، متوقعا أن تزداد الحالات المصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة خاصة مع شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حالات الإصابات زادت داخل العائلات بشكل ملحوظ، وهو ما تسبب فيه الاختلاط الزائد بين أفراد العوائل الكبيرة، مشيرا إلى أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس بدأت في مثل هذه الأيام من العام الماضي.

وناشد حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الانتشار المتوقع للفيروس وزيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة، وذلك للحد منه بقدر المستطاع، مطالبا المواطنين بعدم التواجد في أماكن مزدحمة والالتزام بارتداء الكمامات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن انتشار فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" الذي يوفر المشقة على العديد من المواطنين و المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

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