أعلن المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح بفرنسا الإنتهاء من إعداد برنامج الملتقى الأول للإبداعات السردية في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح والذي يسنطلق من مساء ليلة الخميس 20 مايو القادم ويستمر إلى مساء 31 من مايو، ويشمل 27 ورشة إبداعية بمجالات سردية متنوعة كالقصة القصيرة والرواية وكذا ورش مسرحية وسينمائية وتذوق فني وعدة ندوات نقاشية متنوعة، حيث يشارك في الملتقى ما يقرب 150 شخصية أدبية وفنية ونقاد ويقام الملتقى إفتراضيا عبر منصة زووم الخاصة بالمنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح وستبث الفعاليات مباشر على منصات التواصل الإجتماعي للمشتركين وصفحة حميد عقبي ـ منظم الملتقى ورئيس المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، ويأتي هذا الملتقى بعد نجاح تنظيم الملتقى الأول للقصة القصيرة في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح والذي نظم من 6 إلى 11 أبريل الجاري وبمشاركة أكثر من 60 قاصة وقاص ونقاد ومهتمين وبحضور أكثر من 100 شخصية حضرت ندوات الزووم ومتابعة المئات للبث المباشر عبر حساب فايسبوك حميد عقبي.

الإفتتاح 20 مايو ورشة مع مبدعي المسرح العماني

و سيكون إفتتاح ملتقى الإبداعات السردية بحفل بسيط ثم تقام الورشة الأولى والتي تستضيف عددا من كُتاب المسرح العماني (الشاعر والكاتب المسرحي عبدالرزاق الربيعي، القاص والروائي د. سعيد السيابي، رئيس فرقة مسرح هواة الخشبة العمانية ـ الفنان خليفة الحراصي، بحضور ضيف شرف الورشة الناقد العراقي د.سعد محمد التميمي وناقد الورشة الفنان المسرحي العراقي د. جبار خماط ).

طرق ونظام الورشات

وهكذا ستستمر الورش والتي تمزج بين مبدعات ومبدعين ونقاد حيث تكون الورش بعد الظهر وفي المساء وتنشط أكثر خلال عطلة الأسبوع وقال حميد عقبي ـ منظم الملتقى :ـ ” نجاحنا في تنظيم الملتقى الأول للقصة القصيرة في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح ونجاحنا في تنظيم ندوات مكثفة بمناسبة عيد المرأة (6 ندوات في يوم 8 مارس، و8 ندوات وأمسيات متواصلة بمناسبة اليوم العالمي للشعر وأكثر من 10 ندوات بمناسبة اليوم العالمي للمسرح) كل هذا منحنا أصدقاء وصديقات وشراكات إبداعية وثقة ودعم من نقاد كبار يعطون من وقتهم ويبذلون جهودا كبيرة في قراءة منتج المشاركين وهكذا فنحن نعتبر أنفسنا جسرا إبداعيا ونمزج في هذا الملتقى عدة خبرات ويشاركنا كاتبات و كُتاب كبار ينتظمون في ورش مع تجارب متوسطة وربما جديدة ولا يجدون ضيرا أن يكون الناقد مثلا شابا أو شابة وأغلب النقاد أساتذة في الجامعات أو طلبة ماجستير ومنهم أيضا كُتاب وشعراء وفنانين ولا يختار المشارك صديقه له مثلا وربطنا علاقات بمبدعين ونقاد وهكذا بيوم الورشة يعرض المشارك أو المشاركة قصة قصيرة أو مقتطفات من رواية أو مسرحية لمدة لا تزيد عن عشر دقائق ثم تكون المداخلة النقدية من الناقد لمدة لا تزيد عن ربع ساعة ثم يكون دور المشارك الثاني ثم الثالث بحسب عددهم وبنفس النظام وفي نهاية الورشة تكون نقاشات ومداخلات قصيرة جدا للحاضرين حول المشاركات وبهذه الطريقة يكون التفاعل ونأمل نشر كل الأوراق النقدية في كتاب لأننا سنحاول أن نكون أكثر تنظيما خصوصا وأننا أكملنا البرمجة قبل شهر من إنطلاق الملتقى بحيث ألا نقع كثيرا في النقد الإنطباعي العابر والمرتجل.

ندوات إبداعية أدبية، سينمائية ومسرحية وتذوق فني

وبخصوص الندوات المرافقة وضح عقبي شارحا بقوله :ـ لدينا فعاليات مهمة وهي ورشة سينمائية بالتنسيق والمساهمة في الإعداد من الناقد المصرية د. نانسي إبراهيم وهذه الورشة تناقش علاقة الرواية بالسينما وقضايا عدة وتم توجيه دعوة لمخرجين ونقاد والكاتب الروائي د.واسيني الأعرج، ندوة خاصة عن المشهد الإبداعي السردي السوداني..تنوعاتة وتمظهراته الجمالية ونسق لها القاص الروائي القدير د. طارق الطيب وبحضور الشاعر الكبير محمد نجيب محمد علي، الكاتب والناقد الروائي عماد البليك

الكاتبة الروائية والقاصة ستيلا قايتانو

القاص والروائي منصور الصويم

الفنان التشكيلي معتز الإمام

القاص والفنان عبد الغني كرم الله

ندوة خاصة بعنوان “المسرحية من النص إلى الخشبة ” يشارك فيها

الناقد والأكاديمي المسرحي العراقي د. د.رياض موسى سكران

الناقد والأكاديمي المسرحي العراقي د. جبار خماط حسن

الناقد والأكاديمي المسرحي العراقي د.عبدالرضا جاسم

الناقدة والأكاديمية المسرحية الجزائرية د. منى برهومي

ـ ورشة خاصة للتذوق الفني بعنوان كيف نقرا اللوحة التشكيلية ؟اد

يشاركنا

الناقد والفنان التشكيلي العراقي د. كاظم نوير

الفنان والناقد الفلسطيني غازي انعيم غنيمات

الفنان الفلسطيني مدير عام جريدة الصراحة عبدالهادي شلا

ـ ندوة خاصة بعنوان “نهاية الحكاية” يشارك فيها

الشاعر والناقد العراقي حاتم الصكر

الروائي والناقد المغربي إبراهيم الحجري

القاص الروائي السوداني المصري د. طارق الطيب

ورشة خاصة نستضيف القاص والروائي العراقي إبراهيم أحمد

نقاشات خاصة حول تجربته والقصة القصيرة العراقية وبحضور الشاعر العراقي الكبير عدنان الصائغ وعددا من النقاد.

ـ ورشة الكتابة المسرحية

بحضور ضيوف الشرف والنقاد

الناقد والأكاديمي العراقي د. د.رياض موسى سكران

الناقدة الأكاديمية العمانية د. أمنة الربيع.

الناقد الأكاديمي د. وسام مهدي.

بمشاركة

الكاتبة المصرية صفاء البيلي

الكاتب والسينمائي اليمني حميد عقبي.

الكاتب الجزائري محمد الأمين بن ربيع

ـ ندوة خاصة حول الأدب الشعبي ضمن برنامج الملتقى الأول للإبداعات السردية في رحاب رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح وذلك مساء الخميس 27 مايو 2021 بتمام الساعة العاشرة ت باريس والقاهرة ـ التاسعة ت الجزائر حيث نستضيف فيها

الباحث والناقد الجزائري د. عبد الحميد بورايو

الباحث والناقد الجزائري د.حميد بوحبيب

الفنان والمخرج المسرحي الجزائري شوقي بوزيد.

بمعية منسقة الندوة د. منى براهيمي

ـ نقاشات حول الرواية الجزائرية والتاريخ في ندوة خاصة مع كوكبة مهمة من كُتاب ونقاد حيث سيكون ضيف الشرف الروائي الجزائري د. عز الدين عزالدين جلاوجي ـ أستاذ بجامعة البشير الإبراهيمي.

يشاركنا أساتذتنا النقاد

د. عبد القادر فيدوح من جامعة قطر

د.عبد الحميد هيمة من جامعة قاصدي مرباح ورقلة

د. ناصر اسطنبول من جامعة وهران

د. عبد الحميد ختالة من جامعة خنشلة

ندوة خاصة عن تحديات نشر وتوزيع الكتاب الأدبي والنشر الإليكتروني

بحضور عددا من الناشرين العرب والف شكر لتسيقات صديقنا الشاعر والناشر بدر السويطي ـ دار الدراويش للنشر والتوزيع في المانيا والفنانة الرقمية العراقية د. سناء محسن.

ـ ندوة إستكشافات مهمة للمشهد السردي السعودي وتعانقاته الحداثية

بالتنسيق مع القاص والروائي السعودي خالد اليوسف ومشاركة نخبة أدبية وأكاديمية وهم

الدكتور محمد الشنطي

الدكتور حسين المناصرة

الدكتور حسن الحازمي

الكاتبة والروائية والقاصة صباح فارسي

الكاتب والروائي والقاص عبدالعزيز الصقعبي

الكاتب والروائي والقاص محمد المزيني

ـ ورشة خاصة حول كتابة الفيلم السينمائي القصير، نستمع لشهادات بعض التجارب الشابة بحضور بعض النقاد حيث تقوم الروائية وكاتبة السيناريو شهيناز شاهيناز الفقي بالمساهمة في التنسيق.

ـندوة خاصة بعنوان جماليات التلقي بين النص والقارئ رواية ميلانين لفتحية دبش .. نموذجا بحضور كاتبة الرواية وحضور الناقدين المصريين الكبيرين أ.د محمود الضبع وأ. د. مصطفى الضبع ، منسقة الندوة القاصة التونسية لامعة المحمد وتقدم ورقة مشاركة أيضا.

توضيحات مهمة

إذن فنحن مع مارثون إبداعي وهنالك إلتزامات وحددت المواعيد لكل ورشة وندوة ورابط الندوة ونحن نعد كتالوج لكل يوم وكتالوج عام وكل هذا الجهد اتحمل معظمه وحدي أي أكثر من تسعين بالمية من العمل والتنسيقات والجدولة وهكذا بقية الخطوات إلى يوم الملتقى ثم أيام الملتقى اتولى التقديم وإدارة الندوات والحمدلله قدمنا 102 نشاطا إفتراضيا من ندوات وأمسيات وفعاليات شارك معنا أكثر من 200 شخصية أدبية وفنية كثير منهم يشاركنا وأنا أعتبر الجميع أعضاء وشركاء ونكسب صداقات إبداعية مهمة تمتد من الخلج للمحيط يضاف أيضا من هم في المهجر من أوروبا وأمريكا وكندا وتركيا.

كما أن الملتقى كسب علاقات مهمة مع نقاد كبار وقال عقبي في هذه النقطة :ـ نعم للنقاد والناقدات دورا مهما ويبذلون جهودا كبيرة ففي كل ورشة ناقد أو اثنين وثلاثة هذا يعتمد حسب عدد المشاركين ولمشاركات من ثلاثة وقد يصل عددهم الخمسة وذلك ضيوف شرف الورش لكل ورشة ضيف شرف نتعرف عليه ويمكنه تقديم مداخلة نقدية أيضا حول ما يُعرض بالورشة وتجدون كل الأسماء على حسابي فايسبوك وصفحة المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح وما يقدمونه جدا مفرح يعيد لنا الثقة في المشهد الثقافي العربي وكسل مؤوسسات ثقافية رسمية رغم الميزانيات وجيوش من الموظفين والحمدلله أصبح منتدانا عالميا وكل ما نسعى له وإليه خلق تفاعلات إبداعية عربية تنويرية تعزز وتقوي مساعي الإبداع الإنساني والسلام والمحبة في العالم ونحقق خطوات جيده بجهد ذاتي وميزانيتنا صفر ولم يبادر أحد بدعمنا وسنستمر بتطوير شراكاتنا مثلا مع المنتدى الثقافي الجزائري، مختبر سرديات البحرين، نادي القصة القصيرة السعودي، منتدى جسور الجزائري، منتدى نازك الملائكة العراقي وشخصيات مهمة جدا يطول سرد كل الأسماء وهم النقاد وضيوف الشرف ونحن نعمل ولا نفعل كتلك الدكاكين الإفتراضية التي تبيع شهادات تكريم ودكتوراة فخرية وتوزع سفراء فهذا النوع من النشاط الذي تمارسه تلك الداكاكين تعزز الجهل، نحن دعاة تنوير وسلام وإبداع إنساني لا نتكسب ولا نتربح وأنا لم أنتظر تكريما من أحد ولا عتقد أنا نشاطي يقيم بعدد التكريمات، أعتقد أني أقوم بواجبي كمثقف وفنان وإن نجحت نشاطاتنا هذا يكفي بزيادة.