رئيس وزراء اليابان: سنوفر لقاحات كورونا لجميع المواطنين بنهاية شهر سبتمبر المقبل

قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الإثنين: إن الحكومة ستوفر عددًا كافيًا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع المواطنين المستوفين لشروط التطعيم بنهاية شهر سبتمبر المقبل.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه تم التوصل لهذا الاتفاق بعدما طلب سوجا الحصول على إمدادات إضافية ليتمكن من توفير التطعيم لجميع المواطنين، الذين تتراوح أعمارهم من 16 عامًا فأكثر بنهاية سبتمبر المقبل، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، أمس الأول السبت.



ولم يقدم سوجا تفاصيل عن هذا الأمر مثل عدد الجرعات التي سيتم توفيرها.



وأشارت (كيودو) إلى أن فايزر تعد الشركة الوحيدة التي وافقت اليابان على استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، اليوم الإثنين، إن اليابان تدرس السماح لأطباء الأسنان بإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد- 19، وسط مخاوف من ندرة الأطباء والممرضات بمجرد أن تصل حملة التطعيم إلى الحد الأقصى.



وأبرمت اليابان صفقات توريد مع شركتي "أسترازينيكا" و"موديرنا"، لكن لقاحاتهما في انتظار الحصول على موافقة من وزارة الصحة اليابانية.

ورفعت اليابان، اليوم، درجة الإنذار القصوي بفيروس كورونا في مناطق بطوكيو ووسط البلاد.

ومن المقرر أن توسع اليابان إجراءات أشد صرامة لتشمل 10 مناطق اليوم الجمعة، مع انتشار الموجة الرابعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يلقي بظلال من الشك على إمكانية إقامة الألعاب الأوليمبية الصيفية في طوكيو.

إجراءات أشد صرامة

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين إن الحكومة تدرس إضافة محافظات أيتشي، كاناغاوا، سايتاما، وتشيبا إلى ست محافظات أخرى بموجب الأوامر بالفعل، بما في ذلك طوكيو وأوساكا، ومن المتوقع صدور قرار نهائي بعد ظهر يوم الجمعة.

وأقر كبار خبراء الصحة في اليابان بأن الموجة الرابع من جائحة كورونا قد بدأت بالفعل في اليابان.

ووصل عدد حالات الإصابة اليومية في أوساكا إلى مستوى قياسي بلغ 1208 حالة يوم الخميس، بسبب السلالة المتحورة من الفيروس التي انتشرت في بريطانية.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 729 حالة في طوكيو، وهو أكبر عدد منذ أوائل فبراير/ شباط عندما كانت معظم البلاد تخضع لحالة الطوارئ.

جهود التطعيم

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن تارو كونو، الوزير الياباني المسئول عن جهود التطعيم ضد فيروس كورونا، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يخطط لإجراء اتصال هاتفي مع مدير شركة فايزر الأمريكية خلال زيارته إلى واشنطن.

وأوضح كونو، في تصريحات أوردتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، أن سوجا قد يسعى خلال المحادثات إلى الحصول على مزيد من إمدادات لقاح كورونا.