«نقل النواب» تبحث تقارير «تقصي الحقائق» حول حادثي قطاري منيا القمح وطوخ

وتطلب حضور رئيس هيئة السكة الحديدية لمساءلته

تبحث لجنة النقل بمجلس النواب الأسبوع المقبل تقرير لجنتي تقصي الحقائق التى أوفدها البرلمان لتقصي الحقائق حول حادثي قطار منيا القمح التى وقعت منذ أيام بالإضافة لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول حادث قطار طوخ الذي وقع أمس الأول الأحد ، فيما أكد نواب لجنة النقل بمجلس النواب، أنهم سيطلبون حضور رئيس هيئة السكة الحديد لمساءلته عن أسباب زيادة حوادث القطارات ، والمطالبة بإقالته إن ثبت تقصيره .



أعلن نادر صديق الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أن لجنة النقل ستطلب حصور رئيس هيئة السكك الحديدية في حالة عدم استقالته وذلك للوقوف على أسباب وقوع 3 حوادث قطارات في 20 يوم ومساءلته عن إهمال العنصر البشري في قطاع السكك الحديدية والمطالبة باستبعاده إن ثبت تراخيه في العمل، لافتًا إلى أن لجنة النقل أوفدت لجنة مصغرة لتقصي الحقائق حول الحادث الأخير بطوخ وستنظر في تقريرها بالإضافة لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن حادث منيا القمح للوقوف على الأسباب الحقيقة للحادثين المؤسفين.

وأكد الخبيري ، في تصريحات لـ" الدستور" أنه منذ وقوع حادث قطار طوخ وهناك تواصل مستمر بين لجنة النقل بمجلس النواب ووزير النقل ورئيس الوزراء للوقوف على أسباب الحادث ومستجدات الأوضاع هناك، مشيرًا إلى أن وزير النقل ورث تركة ثقيلة فالسكك الحديدية بمصر متهالكة منذ ما يقرب من 60 عامًا ، فيما بدأ المهندس كامل الوزير ، وزير النقل اقتحم ملف شائك وبأحدث طفرة في النقل بمصر بتطوير السكك الحديدية في الخطوط القديمة على أحدث النظم ، وبدأ بإنشاء خطوط جديدة وأدخل القطار الكهربائي مصر وعمل على تطوير الطرق والكباري ومترو الأنفاق، وبالتالي يجب تدعيمه لاستكمال تطوير النقل بمصر.

وطالب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتدريب وتطوير العنصر البشري على أحدث النظم في قيادة القطارات وصيانتها والمراقبة عليها، وتشديد الرقابة على العنصر البشري ، والكشف الطبي الدوري الفجائي عليهم من خلال منظومة منضبطة للكشف عن تعاطي المخدرات و الكحوليات، لافتًا إلى أن الكشف الحالي عن المخدرات يتم التحايل عليه .

ولفت الخبيري، إلى أن لجنة تقصي الحقائق المكونة من لجنة النقل توجهت لموقع الحادث وقدمت واجب العزاء لأهالي المتوفيين و زارت الضحايا بالمستشفيات المختلفة ، حيث رصدوا خروج 4 عربات من القطار عن القضبان، ووفاة 11 شخصًا وإصابة 98 ، كما سيبحثوا كل تفاصيل الحادث الفنية على أن يطلعوا لجنة النقل ومجلس النواب بالتفاصيل التى رصدوها خلال زيارتهم الميدانية.

لجنة تقصي الحقائق المشكلة من لجنة النقل بمجلس النواب

لجنة تقصي الحقائق المشكلة من لجنة النقل بمجلس النواب