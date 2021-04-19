ضبط 7 «شيش» وتحرير 3 محاضر لعدم ارتداء الكمامة في حملة بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، شمالي سوهاج، حملة لمتابعة غلق المحال التجارية والمقاهي في المواعيد المقررة لها.

شارك في الحملة نواب رئيس المركز والجهات الأمنية وقسم الاشغالات، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 7 شيش، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم ارتداء الكمامات.

تم المرور على جميع المحال والمقاهي العامة والكافيهات والتنبيه على المسؤولين عنها بالالتزام بالمواعيد المحددة حرصًا على سلامتهم.

قال المهندس حسن ناصر، رئيس مركز ومدينة المراغة إن هذه الحملات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، والوقاية الشاملة للمواطنين.

تفقد حسن ناصر، رئيس مركز ومدينة المراغة معرض أهلاً رمضان المقام بجوار كوبري مدخل الضياع دائرة المركز، وجرى خلال الجولة متابعة السلع الغذائية المقدمة في المعرض ويتم بيعها للمواطنين، ويشمل المعرض السلع الغذائية والخضروات الطازجة والمجففة كذلك بيع اللحوم البلدي، والمجمدة.

كما تفقد ناصر مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق مركز المراغة، بناءً على تكليفات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة للمشروعات المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري الـ ١٥٠٠ قرية.

وتضمنت الجولة تفقد ومتابعة مشروعات المرحلة الأولى في قرى المركز وعددهم ٢٣ قرية، والوقوف على معدلات التنفيذ بها والأعمال التي تم تنفيذها والأعمال الجاري تنفيذها بقرى مركز المراغة.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات تحقيقاً لخطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وشملت الجولة متابعة أعمال تمديد أنابيب الصرف الصحي بالشوارع بقرية الشيخ يوسف، وكلف بسرعة الانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمنى المحدد لها ، وبحضور أحمد ابو همام نائب رئيس المركز المكلف من قبل رئيس المركز عن ملف المبادرة الرئاسية.