محافظ سوهاج: توريد 3051 طن قمح للشون والصوامع خلال 5 أيام

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، استقبال شون وصوامع المحافظة لـ3051 طن قمح تم توريدها من المزارعين منذ بدء موسم توريد الأقماح هذا العام في 15 أبريل وحتى الآن، مؤكدًا انتظام سير عملية التوريد دون معوقات.

وأشار الفقي في بيان، اليوم الإثنين، إلى تذليل كل العقبات أمام المزارعين لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مؤكدا حرص المحافظة على الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة للتوريد بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أهمية التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة، والمخصصة لهذا الغرض.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم تحديد 17 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة منها "3 صوامع معدنية، وهنجر، وباقي المواقع شون أسمنتية"، مشيرا إلى أن إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 141 ألف طن قمح، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة طبقا لحصر مديرية الزراعة بلغت 208 آلاف فدان، ومن المتوقع توريد 140 ألف طن أقماح هذا العام.

وأشار إلى أن سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، 725 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

جدير بالذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عقد، اجتماعا للوقوف على مستجدات الوضع بالنسبة لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات والقرارات الهامة في هذا الشأن، بحضور الدكتور أسامة رشاد المستشار الطبي للمحافظة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي لمستشفيات سوهاج الجامعية، والدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بسوهاج، وعدد من قيادات مديرية الصحه، ومديري مستشفيات العزل والفرز، وأحمد المدني مدير مصنع الأكسجين بحي الكوثر.

وأكد الفقي خلال الاجتماع على دعمه الكامل للقطاع الطبي بالمحافظة، وتوفير كافة سبل الدعم لجميع أعضاء المنظومة من أطباء و تمريض، وفنيين في حربهم ضد فيروس كورونا المستجد خاصة مع بداية الموجة الثالثة .

وناشد محافظ سوهاج المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس، وارتداء الكمامات الواقية، خاصة في الأماكن العامة، ووسائل المواصلات، للحفاظ على سلامتهم، لافتا إلى تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.