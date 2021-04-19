إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بمطار القاهرة

تمكنت رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة عبدالعظيم حمادة، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط شركة النيل للطيران رقم NP192 القادمة من مطار صبيحة التركي اشتبه أحمد سيد الصغير، رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصرى حاول استغلال الزحام الشديد للخروج من صالة الوصول .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أى أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية، فأجاب بالنفى .

وبالعرض على محمد حفظي، نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد سامي، مأمور الجمرك، تحت إشراف محمود سليمان ومصطفي دولة، مديرى إدارة الحركة بتفتيش حقائبه، فتبين وجود 658 عبوة من الأدوية البشرية مستلزمات والدعامات والمستلزمات الطبية مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب الخاصة به .

وتكون فريق العمل المساعد من حسام سليمان ومحمد عادل وعلي الشرقاوي.

قرر عبدالعظيم حمادة، مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب تحت رقم 13 لسنه 2021 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى .

من الجدير بالذكر أن رجال الجمارك بمنفذ أرقين برئاسه أحمد الصاوي أحمد، مدير الجمرك تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .