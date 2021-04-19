الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس التعاون الخليجي والسويد يبحثان آخر التطورات في اليمن

مجلس التعاون ومملكة
مجلس التعاون ومملكة السويد

التقى الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشئون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين، مبعوث مملكة السويد إلى الجمهورية اليمنية السفير بيتر سيمنبي. 

ووفقًا لما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي، جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، واستعراض جهود مجلس التعاون لدعم الحل السياسي في اليمن، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216. 

كما تم بحث المبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في مارس 2021م لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

وقدم السفير بيتر سيمنبي، إحاطة عن جهود مملكة السويد في متابعة الشأن اليمني في الإطارين السياسي والإنساني، معربًا عن تقديره للتعاون مع مجلس التعاون في هذا الشأن.

مجلس التعاون الخليجي

ويأتي لقاء الأمين المساعد عبدالعزيز حمد العويشق، مع السفير بيتر سيمنبي، عقب اجتماع الأخير مساء أمس، مع المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض الربيعة، خلال لقائه الأحد، مبعوث مملكة السويد الخاص باليمن السفير بيتر سيمنبي، المشروعات التي قامت بها المملكة من خلال المركز في اليمن التي بلغت حتى الآن 590 مشروعًا شملت مختلف القطاعات الإنسانية والإغاثية.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالشئون الإنسانية والإغاثية في اليمن والجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

من جانبه، أشاد بيتر سيمنبي، بالدور الريادي التي تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم البلدان ذات الاحتياج، وما يحظى به الشعب اليمني من اهتمام خاص.

مجلس التعاون الخليجي مبعوث السويد اليمن السفير بيتر سيمنبي العويشق

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