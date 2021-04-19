الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان ينظم دورة عن «الاستشراف المستقبلي»

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم نادي ريادة الأعمال جامعة حلوان دورة تدريبية مجانية أونلاين برعاية إكاديمية البحث العلمي، لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين (ماجستير/ دكتوراه) بالجامعة وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتقام الدورة التدريبية تحت عنوان (الاستشراف المستقبلي لريادة الأعمال: الفرص المستقبلية لعملك) تحت إشراف  الدكتورة إيمان ابو طالب مدير نادي ريادة الأعمال.

 

ويوضح  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن إقامة الدورات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين تهدف للتطوير المستمر للامكانيات والقدرات والتأكيد على اهتمام الجامعة بابنائها من الباحثين من أجل مستقبل افضل قائم على العلم والمعرفة.

 

وتشير  الدكتورة ايمان ابو طالب مدير نادي ريادة الأعمال أن الدورة التدريبية التي يعقدها النادي تتضمن مجموعة من المحاور تشمل كيفية التعرف علي الفرص المستقبلية للعمل، وطرق تطوير القدرات والمهارات ومواجهة المشكلات، وكيفية التعامل مع التحديات المستقبلية، والمخاطر المحتملة مستقبليا، وكيفية اكتشاف الفرص الممكنة في المستقبل واستغلالها بالشكل الأمثل، وعلاقة ذلك بريادة الأعمال.

 

تهدف الدورة التدريبية التي يحاضر بها الدكتور محمد رمضان عبد السالم رزق الذي يشغل حاليًا منصب مدير المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا الابتكار (ESTIO )في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT ) في مصر، إلى إكساب المتدربين بشكل عملى وتفاعلى وتطبيقي كيفية استشراف المستقبل لريادة الأعمال من خلال اكتشاف وتشكيل المستقبل والبحث عن فرص ريادة الأعمال المستقبلية وكذلك تشكيل مستقبل عملك، والاستعداد للحد من المخاطر المستقبلية، من خلال التدريب على أهم طرق الاستشراف المستقبلي التي تستخدمها الشركات العالمية في استشراف مستقبلها وبناء السيناريوهات المستقبلية وتحديد التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستقبل الأعمال واستغلال فرص التكنولوجيات البازغة.

 

هذا وتعقد الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢١ وحتى ٢١ أبريل ٢٠٢١ من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصرًا، ويمكن للسادة الراغبين فى المشاركة التسجيل عبر الرابط التالى:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelRYgT6Q-SAPL2tnrfq-pOLFvsXgP0oa5PT-__Cqaj-alYYQ/viewform?usp=send_form

 

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