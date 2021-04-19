الإثنين 19 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصعيد جديد

أوكرانيا تطرد دبلوماسيًا روسيًا

الخارجية الأوكرانية
الخارجية الأوكرانية

أعلنت الخارجية الأوكرانية ، اليوم الاثنين، عن طرد دبلوماسي روسي في إطار التصعيدات بين البلدين على الحدود. 

ومن جهته، كان قد ندد الاتحاد الأوروبي الاثنين بتصاعد التوتر مع روسيا معتبراً أن الوضع "خطير جداً" على الحدود مع أوكرانيا، كما اعتبر موسكو "مسؤولة" عن الوضع الصحي للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 عبر الفيديو إن "العلاقات مع روسيا لا تتحسن. على العكس، يتصاعد التوتر في مختلف المجالات".

وأشار إلى طرد دبلوماسيين بين موسكو وبراغ وإلى الوضع الصحي "المقلق جداً" لنافالني المريض والمضرب عن الطعام في سجنه.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب، الأحد، عن "قلقه البالغ" بشأن التقارير التي تفيد بأن صحة نافالني تتدهور في السجن، ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عنه". وصرح بوريل في بيان أن الأمر مدرج على جدول أعمال مؤتمر افتراضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقد اليوم الاثنين.

ويقيم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين استراتيجية الكتلة تجاه روسيا في أعقاب التعزيزات العسكرية لموسكو على حدود أوكرانيا، ووسط تراجع صحة زعيم المعارضة السجين، أليكسي نافالني.
علاوة على ذلك، فإن المواجهة الدبلوماسية بين جمهورية التشيك وروسيا العضو في الاتحاد الأوروبي بشأن تبادل طرد الدبلوماسيين بعد اتهام براغ موسكو بالتورط في انفجار مستودع ذخيرة عام 2014، تضيف مزيدًا من التوتر بين الجانبين.

وقال دبلوماسيون إن هناك فرصة ضئيلة أو معدومة لفرض عقوبات جديدة فورية على موسكوـ لكنهم سيسعون لممارسة ضغوط.
ودعا بعض السياسيين في ألمانيا إلى إنهاء مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد "في حين أن الحوار مع روسيا ضروري، يجب أيضًا رسم خطوط حمراء واضحة تفرض عقوبات محتملة على موسكو بشأن أوكرانيا."

وفي ملف تيجراي، قال بوريل إن "اثيوبيا لم تنفذ تعهداتها بشأن تخفيف معاناة المدنيين في الإقليم"، مشيرا إلى أن "القوات الإريترية لا تزال تحتل جزءا من إقليم تيغراي". ودعا إلى تحقيق مستقل في الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها المدنيون.

وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، قالت في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول إقليم تيغراي عقِد بطلب من واشنطن، إنّ على "الحكومة الإريترية أن تسحب قوّاتها من إثيوبيا فورًا".

 

الخارجية الاوكرانية طرد دبلوماسيا روسيا الحدود

الأكثر قراءة

مجلس الشيوخ يرفض قانون «الثانوية العامة التراكمية»

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة «إلكترونية» بأمر الرئيس

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

«الداخلية»: مقتل 3 إرهابيين تورطوا في حادث قتل المواطن نبيل حبشي بسيناء

قُتل علي يد أبن أخته.. شهود عيان: «حط السكينة في رقبته وهرب» (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الصحة الفلسطينية تسجل 1529 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين: مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية اختبار جدي لإدارة «بايدن»

الاحتلال يصعد انتهاكاته.. اعتقالات وقمع المصلين فى الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين