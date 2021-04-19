«وكيل نقل النواب»: أجدد الثقة بوزير النقل

طالب محمود الضبع ، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتطوير العنصر البشري بالتوازي مع خطة التطوير للسكة الحديد وافتتاح معهد متخصص في تعليم قيادة القطارات، وتشديد الرقابة عليهم والكشف الطبي الدوري عليهم للتأكد من عدم تعاطيهم أية مواد مخدرة أو كحوليات .

وقال وكيل النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إن البرلمان يتنظر نتائج تحقيقات النيابة العامة وذلك لبحث المسئولية السياسية خاصة وأن أصابع الاتهام تشير بشكل مبدأي للعنصر البشري فهناك إهمال وتراخي في الرقابة على الموظفين ، مشيرًا إلى أن لجنة النقل بمجلس النواب شكلت لجنة لتقصي الحقائق وأرسلتها موقع الحادث للوقوف على الأسباب الكاملة للحادث وذلك لإتخاذ اللازم.

وأكد الضبع في الوقت ذاته دعمه الكامل للمهندس كامل الوزير وزير النقل بعد حادث قطار طوخ، بعد أن حقق طفرة في مجال تحديث وتطوير السكك الحديدية والطرق والكباري وأدخل القطار الكهربائي، كما أنه لديه خطة لتفعيل النقل النهري فيما يجب استمراره في منصبه لاستكمال ما بدأه.

وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الحكومة لن تسمح بتكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى في ظل التطوير المستمر للسكك الحديدية، كما ستشهد السكة الحديد طفرة كبيرة بحيث تعمل على أحدث الوسائل التكنولوجية وذلك خلال العامين القادمين، لافتًا إلى وزارة النقل رغم الإصلاحات المستمرة بها لم تشكل على موازنة الدولة أعباء مالية و حققت وفرة مالية، كما تمكن وزير النقل من ضخ ملايين الجنيهات للميزانية الدولة من بيع العربات التى تم تخريدها، مؤكدًا: أجدد الثقة بوزير النقل المهندس كامل الوزير فقطاع السكة الحديد شهد طفرة كبيرة في عهده ، كما انه يقوم بزيار ات مستمرة للرقابة على الورش وحالة القطارات .

وأشار الضبع ، إلى أنه وفقًا لنتائج تحقيقات النيابة بسوهاج فإن العنصر البشري متهم رئيسي، لذلك يجب تحديد حد أقصى لسائقي القطارات بحيث لا يقود القطار إلا من هم في ذروة صحتهم الجسدية والعقلانية، ويحال الباقي لأعمال مكتبية، كما يجب إجراء كشف طبي دوري على كل العاملين ، وإنشاء معهد لإعداد سائقي القطارات يكون مدة الدراسة به 4 سنوات يدرس فيها الطالب كل السبل الحديثة في هذه الصدد، والعمل على التطوير والتدريب المستمر وتسفيرهم للخارج في بعثات علمية.

