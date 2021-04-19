جهاز ميكروسكوب جراحي بـ2.2 مليون من «صناع الخير» و«أوركيديا» لجامعة طنطا

أعلن الدكتور ‏محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إهداء مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، وشركة «أوركيديا للصناعات الدوائية»، مستشفيات جامعة طنطا، أحدث ميكروسكوب جراحي بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 مليون جنيه.

وأكد رئيس الجامعة حرص القائمين على مبادرة «عنيك في عنينا»، والتي أطلقتها «صناع الخير» و«أوركيديا للصناعات الدوائية» برعاية رئاسة مجلس الوزراء مع بداية عام 2018 على دعم المؤسسات الطبية المصرية المتخصصة في علاج أمراض العيون للقيام بدورها الأمثل في إنقاذ عيون ملايين المصريين.

جاء ذلك في أعقاب توقيع جامعة طنطا بروتوكول تعاون مع مؤسسة «صناع الخير» للتنمية و«أوركيديا للصناعات الدوائية»، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، بحضور الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، ‏ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد لطفي، رئيس قسم طب وجراحة العيون، والدكتور مجدي موسى، رئيس القسم السابق، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والدكتور محمد صالح، ‏مدير المبيعات والتسويق بشركة أوركيديا.

وأوضح ‏الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الميكروسكوب الجراحي الجديد يستهدف رفع كفاءة أقسام الرمد بمستشفيات طنطا الجامعية لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة بالمجان تماماً ولاستفادة عدد أكبر من المرضى غير القادرين.

وأعرب عميد طب طنطا عن شكره لمؤسسة «صناع الخير» للتنمية، على توفير الجهاز الذي يمثل نقلة نوعية في مجال جراحات العيون المتقدمة في محافظة الغربية.

وأشار مصطفى زمزم إلى دعم مؤسسة «صناع الخير» للتنمية لمبادرة «عنيك في عنينا»، والتي تقام تحت رعاية مجلس الوزراء بهدف محاربة العمى، واستمرار المبادرة في تنظيم القوافل الطبية الشاملة في مجال توقيع الكشف وتسليم الأدوية وعمل النظارات الطبية وإجراء جراحات العيون المطلوبة بالمجان لغير القادرين.

وقال الدكتور محمد صالح إن مبادرة «عنيك فى عنينا»، نجحت في تحقيق أرقام قياسية في عدد القوافل الطبية التي نظمتها بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظات الجمهورية، لافتًا إلى متابعة صيانة جهاز الميكروسكوب الجراحي خلال عام من توقيع البروتوكول بما يعادل قيمة مليون و800 آلاف جنيه مصري.