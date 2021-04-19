الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد سرحان يحرض دينا فؤاد على العوضي ويشعل أحداث «اللي ملوش كبير» (فيديو)

دينا فؤاد وخالد سرحان
دينا فؤاد وخالد سرحان فى «اللى مالوش كبير»

تصاعدت الأحداث الدرامية خلال الحلقة  السادسة من مسلسل "اللي ملوش كبير" وسط العديد من التطورات المثيرة، حيث حرض الفنان خالد سرحان "رفعت" الفنانة دينا فؤاد  "قدرية" على زوجها الفنان أحمد العوضي "سيف الخديوي".

"رفعت" أخبر دينا فؤاد بأن زوجها يخونها مع ياسمين عبدالعزيز "غزل"، ويخبئها من زوجها "عابد" في مزرعته وبينهما قصة عشق.

وبنظرات يملأها الشوق تمني "رفعت" أن يتزوج "قدرية"، قائلا: اليوم اللي مش هتبقي فيه علي ذمة الخديوي ومقضية عديتك هتبقي علي ذمة الدهبي وخليكي أسعد واحدة في العالم.

ويذكر أن دينا فؤاد قد صرحت سابقا بأن نجاح مسلسل "اللي مالوش كبير"  مضمون لأنه تم بصدق وبأدق تفاصيل، كما أن كل النجوم، على رأسهم نجمة العمل المتميزة فى السينما والتليفزيون ياسمين عبدالعزيز، قدموا أدوارهم ببراعة شديدة، إضافة إلى أن النص جذاب جدًا والأحداث مثيرة ومتلاحقة وغير متوقعة، ومع عرض كل حلقة يتفاجأ الجمهور بتغيير نمط الأحداث.

دينا فؤاد فى «اللي ملوش كبير» 

وعن شخصية "قدرية" بأحداث مسلسل "اللي مالوش كبير" هى فتاة بنت بلد بسيطة متزوجة من "سيف الخديوى"، يجسده النجم أحمد العوضى، ولديهما أبناء، وهى دائما تحب زوجها و"تحابى عليه" وتخشى على أولادها وعلى بيتها، ومع تطور الأحداث تحدث مفاجآت كثيرة للشخصية تضعها فى منافسة شرسة سيتفاجأ بها الجمهور، "وأعتبر هذه الشخصية نقلة فى مشوارى، والحمد لله فقد تلقيت ردود فعل واسعة على عرض الحلقات الأولى".

وأضافت: أنا أحب التمرد على أدوارى السابقة وتقديم أدوار مركبة لم يتم تقديمها من قبل مطلقًا، لذلك وافقت على تقديم "قدرية"، خصوصا أن السيناريو مكتوب بحرفية عالية جدًا وصاغه ببراعةالكاتب والسيناريست عمرو محمود يس.

خالد سرحان ودينا فؤاد فى «اللي ملوش كبير»
خالد سرحان دينا فؤاد أحمد العوضي اللي ملوش كبير ياسمين عبد العزيز

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