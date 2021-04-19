لماذا يتصدر سعد الصغير تريند تويتر؟

تصدر الفنان سعد الصغير تريند تويتر بعد إعلانه عن برنامج جديد بعنوان " ٣٠ وش "، ويعرض حاليا على احدى القنوات.



وهو من نوعية برامج المقالب، ولكي يقنع سعد الجمهور بالمقلب وحتى لا يكشف أمره، تنكر في ٣٠ شخصية ما بين الهندي والكوري وحتى الأمريكي والصيني والياباني ، ويقدم في كل حلقة حكاية ومقلب جديد يخدع بها الجمهور.



وكان الصغير قد أثار الجدل بعد خروجه بعدة تصريحات في برنامج شيخ الحارة والجريئة على قناة القاهرة والناس.

وترصد"الدستور" في السطور التالية أبرز تصريحات سعد الصغير.



-كشف الفنان سعد الصغير، عن أنه حال اعتزاله الغناء يتمنى أن يعمل خادما فى المسجد، مشيرا إلى أنه يمتلك جمعية شرعية وعربيات دفن موتى ويدعم حوالي 92 أسرة محتاجة، وقال: "هذه التجارة مع الله التي تجعلني أستمر في العمل إلى الآن، وبقول لربنا سامحني".



-قال انه يخشى ان يتزوج ابنه عرفيا وأنه يريده ان يكون أفضل منه وان يخاف على شقيقته.



-أكد انه في بداية حياته كان يغني من أجل الاكل فكان يطبل للسيدات في التنجيد ليحصل على ساندوتش لحمة.



- قال بأنه حال عودة الزمن به للخلف سيعمل على مساعدة الفنانة أمينة ومحمود الليثي للعمل في السينما مع السبكي.



-أكد الفنان سعد الصغير، أن مطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش حال مشاركتهم في السينما سيحققون نجاحات نظرًا لشعبيتهم الكبيرة الحالية، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك الكثير من الأموال مقابلة بنجوم المهرجانات الحاليين.



-أكد انه حال امتلاك 5 ملايين جنيه سيتخلى عن الغناء مقابل إقامة مشروع خاص به.



-أوضح ان فرقته كبيرة ويتحصلون على أجر قليل جدًا للعمل يوميًا، قائلا: «أنا كنت بأخذ في الأفلام فلوس.. وأجري كان مليون و20 ألف».



-أكد انه لم يتزوج عرفي ولا مرة.



-قال:"أنا عاتب على أحمد السبكي لأنه مقصر معي في التعاقدات على الأعمال السينمائية خلال الفترة الأخيرة، مفيش فيلم إحنا عملناه وخسر.. الناس بتشوف سعد في العيد»، مؤكدًا أن جميع الأعمال التي يشارك فيها جميعها ناجحة".

