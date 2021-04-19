الحلوى الأشهر في الشرق الأوسط.. طريقة عمل «كنافة بالكريمة والكاستر»

الكنافة بالكريمة والكاستر هي حلوى شهيرة في الشرق الأوسط ويتم استهلاكها خلال شهر رمضان كونها حلوى شهية يمكن للجميع تناولها في أي وقت من السنة.

◄ طريقة عمل كنافة بالكريمة والكاستر

المكونات:

1/2 كيلو كنافة.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

1/2 كوب سكر.

كوب مكسرات.

كريمة.

◄ مقادير الكاستر

كوب حليب.

كيس بودرة الكاستر.

◄ مقادير الشربات

كوبان من السكر.

كوب ماء.

ملعقة عصير ليمون.

◄ الطريقة

لتجهيز الشربات، نذوب السكر في الماء على نار متوسطة ونتركه يغلى 10 دقائق ثم نضيف عصير الليمون ونتابع الغلي لبضع دقائق ثم تطفأ النار.

◄ عمل الكنافة بالكاستر:

تُدهن صينية متوسطة الحجم بالسمن، وقومي بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة حتى يسهل فردها في القالب المخصص لتسوية صينية الكنافة.

تفرك بالزبدة والسكر البودرة جيدًا حتى تتشربهما ثم يتم وضع طبقة واحدة من الكنافة ويفضل أن تكون الطبقة السفلى "للصينية" أكثر هشاشة وليست مضغوطة كما يفعل البعض.

توضع في منتصف الصينية القليل من المكسرات المحببة.

في قدر متوسط الحجم ضعي الحليب وبودرة الكاستر، سخّني على نار متوسطة إلى أن يغلى الحليب ويسمك ليصبح مثل المهلبية.

أضيفي الكريمة وقلّبي لتختلط المواد، ويوضع الكاسترد بعد الطبقة الاولى من الكنافة، توضع الطبقة الثانية من الكنافة المقطعة بالطريقة السابق ذكرها.

يتم المرور باليد على الصينية من أعلى حتى تتساوى جميع الأطراف، ثم توضع في فرن درجة حرارته 180، ثم تترك حتى ترى جوانب الصينية تتحول إلى اللون الأحمر، ويفضل تهدئة النار هنا وإخراجها من الفرن وقت أن يتحول سطحها إلى اللون الأحمر.

يوضع الشربات على الصينية ولكن بعد أن يبرد تماماً ويفضل أن يحدث ذلك والكنافة ساخنة، وزعي الشربات وزيني بالقشطة والكريز أو بالمكسرات، وقدميها دافئة أو باردة.

◄ وصفة الكنافة

تأتي بأشكال وحشوات مختلفة (جبن، شوكولاتة، فواكه) لإرضاء ذوقك، فالحلوى ذات اللون البرتقالي ليست استثنائية فقط في المظهر، ولكن أيضًا في مذاقها الحلو المنع، حيث تعتبر الأطعمة الشهية والمغذية ومصدر دخل لبعض الأفراد.

ويتم تحضير الكنافة عن طريق حشو الكريمة والحليب ومنتجات الألبان الأخرى في طبقتين من قطع الفيلو ثم خبزها، ومن الأفضل تقديمها ساخنة تمامًا مثل البيتزا.

◄ طريقة تخزين بقايا الكنافة

ما عليك سوى نقلها إلى وعاء محكم الإغلاق والاحتفاظ بها في الثلاجة، ويمكن أن تبقى من 3-4 أيام هناك.

◄ طريقة تسخين الكنافة

يمكنك إعادة تسخين الكنافة في الفرن المسخن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تكون ساخنة، وبدلاً من ذلك يمكنك وضعها في الميكروويف لمدة 30 ثانية قبل التقديم مباشرة.