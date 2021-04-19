اغلق التكييف.. 15 نصيحة لترشيد استهلاك الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة؟

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، دعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين للعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق اتباع الإرشادات الخاصة بأجهزة التكييف والتي قد تؤدي لزيادة ملحوظة في فاتورة الكهرباء.



وقدمت الوزارة 15 نصيحة للمواطنين يمكن أن تساعد على تخفيض الطاقة بنسبة 10%، لافتة إلى أن أجهزة التكييف تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء والتي ترصدها "الدستور" في السطور التالية:



1- يجب غلق الأبواب والنوافذ لمنع تسريب الهواء.

2- تظليل الغرفة بإسدال الستائر قبل تشغيل التكييف للحفاظ على درجة حرارة الغرفة.

3- يفضل أن يتم ضبط الثرموستات فى المكيف على درجة حرارة 25 درجة مئوية، لعدم استهلاك نسبة كبيرة من الطاقة.

4- عدم استخدام التكييف عندما تكون درجة حرارة الجو مناسبة في حدود 25 درجة مئوية.

5- إغلاق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بنحو 15 دقيقة، ومراعاة استخدام التكييف المناسب للمكان المراد تبريده.

6- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء.

7- عند شراء جهاز تكييف اختر الأكثر كفاءة، أي الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

8- فحص نظام التكييف فوراً بواسطة متخصصين في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.

9- تجنب أن يكون ثرموستات جهاز التكييف بالقرب من اللمبات أو مصدر للحرارة.

10- تجنب استخدام مزيل الرطوبة أثناء تشغيل جهاز التكييف.

11-إجراء الصيانة الدورية للتكييف يؤدى إلى خفض استهلاكه من الكهرباء بنسبة تصل إلى 10%.

12- يجب الحرص على تفقد فلتر التكييف باستمرار وتنظيفه لأن اتساخ الفلتر يقلل من كفاءة التبريد.

13- من الأفضل سد الفتحات حول المكيف يساهم فى خفض إستهلاك المكيف من الكهرباء بنسبة %9.

14- يٌفضل عدم تشغيل مروحة الشفط أثناء عمل التكييف لمنع تسرب الهواء البارد إلى الخارج.

15- ضبط ثرموستات المكيف (جهاز ضبط الحرارة) عند درجة 25 مئوية (75 فهرنهايت) وهي الدرجة الأنسب للتبريد المريح.