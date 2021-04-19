الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«أجهضت بسبب شفط الدهون».. تصريحات صادمة من محمد رشاد عن مي حلمي

مي حلمي ومحمد رشاد
مي حلمي ومحمد رشاد

حل الفنان محمد رشاد ضيفًا على الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة" والتي تقدمه خلال شهر رمضان المبارك.

وأدلى رشاد عن بعض من التصريحات الجريئة التي كشفها لأول مرة عن فترة زواجه من مقدمة البرامج الرياضية مي حلمي.

- مي ظهرت على حقيقتها بعد الزواج
أكد المطرب محمد رشاد، أن صفات طليقته مي حلمي الحقيقية ظهرت بعد الزواج، قائلا: "بعد كلبش الزواج ظهرت صفتها، وفي حاجات في شخصيتها اختلفت، حسيت أنها أخدتني سلم في حياتها".

وأضاف محمد رشاد أنه لم يقم بخيانة مي حلمي في أي لحظة، متابعا: "لو خنتها مع واحدة تانية كنت طلقتها واتجوزت التانية"، مضيفاً أنه لا يحب أن يكون له نزوة أو يخون زوجته.

- السبب الحقيقي لإجهاض مي حلمي 
صرحت مي حلمي في الحلقة الخاص بها في برنامج "شيخ الحارة" أن ضرب محمد رشاد لها كان السبب لإجهاض طفلها ووهذها ما نفاه رشاد مؤكدا أن السبب الحقيقي كان عملت عملية "شفط دهون".

- زواجي من مي حلمي غلطة حياتي
وتابع محمد رشاد: "طليقتي مي حلمي سهل تنزل الدموع للجمهور، والحقيقة زواجي منها غلطة حياتي، وضربتها عشان مبتحبش أهلي وبتغير منهم، وقالتلي أنا بكره أمك ومش عايزهم في البيت، مي بتحب الشو ونفسها تطلع في برامج كتير".


- محمد رشاد يعترف بضرب مي حلمي
واعترف محمد رشاد خلال الحقة أنه قام بضرب مي حلمي بالفعل مرة واحدة والسبب كان غلطها في عائلته، كما أعلن انه طلق الإعلامية مي حلمي 3 مرات شفويًا بينما مرة واحدة على يد المأذون.

- طلاق محمد رشاد ومي حلمي
وكان خبر طلاق محمد رشاد ومي حلمي قد أثار ضجة كبيرة وقت الإعلان عنه، خاصة وأنه جاء بعد نحو عام ونصف من زواجهما، الذي لم يكن أقل منه إثارة للجدل، وشهد العديد من الأزمات.

محمد رشاد مي حلمي ايناس الدغيي برنامج شيخ الحارة شيخ الحارة

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