بعد انفصالها عن سامح عبد العزيز.. من هي نانسي صلاح؟

أعلنت الفنانة الشابة نانسي صلاح، انفصالها عن المخرج سامح عبد العزيز، بعد إعلان ارتباطهما رسميًا خلال شهر يناير الماضى، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك": “قسمة ونصيب الحمد لله على كل حال.. نقطة ومن أول السطر”.

وحرص عدد من أصدقائها ومتابعيها على دعمها من خلال التعليقات.

وحذفت نانسي صلاح صورها مع سامح عبد العزيز، من حسابها الشخصى على منصات التواصل الاجتماعى، والتي كانت أعلنت من خلالها عن ارتباطهما، وكذلك الصور التي التقطاها في احتفالهما بمناسبة عيد الحب الماضى.

"الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة نانسي صلاح



من هي نانسي صلاح؟

نانسى صلاح، فنانة شابة، عرفت كونها أحد مقدمى برنامج SNL بالعربى، كما برزت مشاركتها خلال الفترة الماضية فى عدد من الأعمال السينمائية والدرامية من بينها فيلم "ماما حامل" بطولة النجمة ليلى علوى، كما شاركت فى فيلم "ساعة شيطان"، بطولة خالد الصاوى، وباسم سمرة.

الفنانة الشابة خريجة ‏كلية إعلام‏ فى ‏جامعة القاهرة،‏ وشاركت بعدد من المسرحيات فى مسرح جامعة عين شمس، وبدأت مشوارها الفنى بالمشاركة فى فيلم "سكر مر"، بتجسيد دور سامية الشقيقة الصغرى للفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

انفصل والداها، وأخذها والدها وهي تبلغ من العمر 3 سنوات وأخفاها عن والدتها إلى أن أصبحت شابة، وحاولت أن تقنع والدها أن تلتقي بأمها فرفض، فقررت دخول مجال الإعلانات أملًا في أن تجد والدتها كما صرحت في برنامج "معكم منى الشاذلي".

ودخلت الوسط الفني عن طريق الصدفة، بعد مشاركتها في عروض على مسرح الجامعة كما شاركت "نانسي" في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، أبرزها مسلسل «أبو العروسة»، أمام سوسن بدر وسيد رجب وكانت قد أصيبت أثناء تصوير مسلسل في تفجيرات مرفأ بيروت، لتتلقى 8 غرز في يدها اليسرى.

وصرحت نانسي صلاح، فى وقت سابق بأنه تمت خطبتها على المخرج سامح عبد العزيز، في سرية، لأنها ترغب فى أن تكون حياتها الشخصية في كتمان، ولا ترغب الحديث فى الإعلام إلا عن الأعمال التي تقدمها، مشيرة إلى أنها ارتدت "دبلة الخطوبة" يوم 18 ديسمبر الماضى.