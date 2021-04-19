الأسطول الروسي يبدأ تدريبات ضخمة في المنطقة القطبية الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء تدريبات كبيرة لسفن الأسطول الشمالي الروسي في المنطقة القطبية الشمالية.



وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الإثنين: أن التدريبات تجري تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية الروسية الأميرال نيقولاي يفمينوف، وتشارك فيها سفن حربية وغواصات نووية وغواصات تدار بوقود الديزل وأنظمة مضادة للطيران.



وأضافت أن التدريبات ستركز على ضمان أمن المنشآت الاقتصادية الروسية في المنطقة القطبية الشمالية وإجراء عمليات الإنقاذ والإغاثة في البحر، إلى جانب التعامل مع أزمات وحماية الممرات البحرية.

وأعلن قائد الأسطول البحري الروسي، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أنه سيتم تعزيز القوات البحرية الروسية بثلاث غواصات نووية قبل نهاية الجاري.

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، عن إيفمينوف، قوله: إن الغواصة النووية المخصصة للمهمات الاستراتيجية "كنياز أوليج"، بالإضافة إلى أن الغواصتين "كازان" و"نوفوسيبيرسك" ستدخل الخدمة في نهاية العام الجاري.

وأضاف: لقد تسلم الأسطول البحري الروسي أول غواصة خاصة بالمهمات الاستراتيجية من نوع "كنياز أوليج" في يونيو من العام الماضي، وهي مزودة بـ16 صاروخا باليستيا من نوع بولافا".

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن تعزير مزايا الأسطول الحربي الروسي سيتم عبر استخدام تقنيات رقمية متقدمة وتزويده بالأسلحة الأكثر فاعلية، منها منظومات ضاربة فرط صوتية.

جاء ذلك خلال حضوره العرض البحري العسكري الكبير الذي أقيم في مدينة بطرسبورج بمناسبة عيد الأسطول الحربي الروسي.

وأوضح بوتين، خلال العرض البحري العسكري، حسبما أفادت وكالة روسي بأنه سيتم تحقيق المزايا الفريدة وزيادة القدرات القتالية للأسطول، من خلال إدخال التقنيات الرقمية المتقدمة على نطاق واسع، وتزويده بمنظومات ضاربة فرط صوتية منقطعة النظير في العالم بالغواصات غير المأهولة، إضافة إلى وسائل الدفاع الأكثر فاعلية.