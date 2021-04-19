رومانيا تسجل 2265 إصابة جديدة و160 وفاة بفيروس كورونا

سجلت رومانيا 2265 إصابة جديدة و160 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو (رومانيا الدولي) اليوم الإثنين: أن البلاد تسلمت اليوم أكثر من نصف مليون جرعة لقاح من تطوير شركتي (فايزر - بيونتك)، بعد تلقي نحو 4 ملايين جرعة أخرى حتى الآن من الشركتين الأمريكية - الألمانية.



ويتلقى 1475 مريضًا بالفيروس العلاج اللازم بوحدات الرعاية المركزة، كما تستخدم البلاد في الوقت الحالي لقاحات مضادة للفيروس من تطوير شركات فايزر الأمريكية، وموديرنا الأمريكية، وأسترازينكا البريطانية السويدية.

وصُنفت أيضًا 7 مقاطعات أخرى باللون الأحمر في إشارة إلى ارتفاع انتشار الفيروس، مع وجود أكثر من 3 إصابات لكل ألف نسمة هناك.

واكتشف علماء من جامعة ستيفان الكبرى في رومانيا نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يتضمن خصائص السلالة البريطانية وطفرة (E484K) التي يمكن أن تقلل من فعالية اللقاحات ضد "كوفيد-19".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء عن وسائل إعلام رومانية "أنه إلى جانب المتغيرات الثلاثة المثيرة للقلق التي منشؤها بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، فقد أضاف المتخصصون البريطانيون في الصحة العامة بإنجلترا متغيرًا جديدًا للفيروس وهو السلالة (B.1.1.7 + E484K)".

وأوضحت القناة أن عدد الحالات المكتشفة للمتغير الجديد من فيروس كورونا صغير، ومع ذلك، فمن المقلق أن الطفرات الجديدة تقلل من فعالية اللقاحات ضد العدوى بـ"كوفيد-19".

يشار إلى أن رومانيا سجلت حالة واحدة فقط من سلالة "B.1.1.7 + E484K" الجديدة لدى شخص لم يزر المملكة المتحدة.

هذا وذكرت المفوضية الأوروبية أنه تم تسليم شحنة من 21 ألفا 600 جرعة من لقاحات كورونا من رومانيا إلى مولدوفا لدعمها في مواجهة الوباء.

وأكدت المفوضية في بيان، أن ذلك يأتي في أعقاب طلب مولدوفا الحصول على اللقاحات من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي استجابت لها رومانيا سريعا من خلال هذا العرض.

وفي هذا السياق قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش: "أشكر رومانيا على عرضها السخي والسريع لمولدوفا. وتواصل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي تسهيل التضامن أثناء الوباء الحالي، فمن خلال التعاون والدعم المتبادل داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أيضًا، يمكننا الحصول على استجابة فعالة لـوباء كورونا".