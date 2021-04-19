مرور أول قطار وجه بحري بموقع حادث بنها

وزير النقل يرفض إعادة الحركة بشكل جزئي إلا بعد الإصلاح التام

بدأ تشغيل اتجاه الإسكندرية القاهرة، عصر اليوم، و عبر القطار رقم 996 المتجه إلى القاهرة، ويجرى الانتهاء من كافة الأعمال بالخط الموازي الذي شهد حادث قطار بنها أمس، واسفر عن 11 وفاة و98 مصابا ومن المقرر تشغيله بعد إجراء التجارب اللازمة خلال ساعات

وطمأن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، المواطنين على سرعة عودة حركة قطارات الوجه البحري المتوقفة منذ أمس، بسبب الحادث، و قال خلال تواجده لليوم الثاني على التوالي بموقع الحادث، أن العمل يجري على قدم وساق لإعادة تأهيل منطقة الحادث وإحلال وتجديد القضبان الحديدية التي تضررت جراء الحادث.

- وزير النقل يرفض إعادة الحركة بشكل جزئي إلا بعد الإصلاح التام

وأشار وزير النقل خلال تواجده مع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه يرفض أي محاولات لإعادة الحركة بشكل جزئي، إلا بعد التأكد التام من إعادة كفاءة الخط من جديد وهو أمر يتطلب الصبر حتى تتم الأعمال على أكمل وجه، مطالبا بضرورة توخي الحذر والدقة في هذه الأعمال، حفاظا على الأرواح، وحتى لا يصاب أي راكب بضرر مهما كان حجمه.

- حالة الطوارئ مستمرة لإزالة آثار الحادث

من جهته قال محافظ القليوبية، أن حالة الطوارئ مستمرة في المحافظة على كافة المستويات لإزالة آثار الحادث، ومتابعة حالة المصابين، الذين خرج عدد كبير منهم من المستشفيات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة وخاصة المستشفيات كانت على قدر المسؤولية، ونجحت مستشفيات قليوب، بنها العام، بنها الجامعي، كفر شكر، في الصمود العدد الكبير من الوفيات والمصابين.

فيما تواصلت جهود الأجهزة المعنية في رفع اثار حادث انقلاب قطار بنها وسط تواجد مكثف لقوات الشرطة، التي فرضت كردونا امنيا حول المنطقة ومنعت الدخول والخروج من و إلى مسرح الحادث لتوفير الجو المناسب للنيابة لإجراء المعاينة التصويرية، و أعمال إحلال وتجديد القضبان ورفع القطار المتسبب في الحادث.

وكان قد وصل إلى مكان الحادث المهندس وزير النقل، و محافظ القليوبية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد قضبان الخط القديم، بآخر جديد بعد رفع القضبان المتهالك جراء حادث أمس بواسطة رجال هيئة السكة الحديد.

فيما تواجدت ادارة مرور القليوبية علي طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي الموازي للسكك الحديدية،لتسيير الطريق ومنع وجود تكدسات او ازدحام في منطقة كفر الحصة الواقعة بين مدينتي طوخ وبنها والتي شهدت الحادث.