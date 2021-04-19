محافظ بني سويف يُكرم الأمهات المثاليات فى مسابقة التضامن

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، الفعالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقة الرسمية للوزارة على مستوى المحافظة لهذا العام،في اطار الاحتفال السنوي بعيد الأم والأسرة 2021.

وثمن محافظ بني سويف الدورالعظيم للأم المصرية،ورسالتها في صناعة واعداد الأجيال المتعاقبة، وصناعة رجال المستقبل، وأكد "مهما كان حجم التكريم والاشادة فإننا لن ولم نوف الأم حقها في التكريم الذى يليق بها ويعبر عن العرفان بدورها في الحياة.

لافتا أن لو كان بالإمكان لكرمنا كل أمهات مصر العظيمات وأن المرأة المصرية كانت وستظل بحق الرمز والقدوة للإيثار والتضحية والبذل و العطاء والجود بدون مقابل ، سواء على الجانب الأسرى ودورها الاجتماعي في منظومة التنشئة أو على الجوانب العملية والمهنية والقيادة

وسلًم محافظ بني سويف شهادات التقدير والجوائز للأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، لهذا العام.

حيث ضمن لوحة شرف المكرمات :فاتن طاهر السيد"بندر بني سويف والأم المثالية على مستوى المحافظة"،هبة عبد العظيم محمد"بندر بني سويف"، إيمان محمود محمد " مركز بني سويف"،فاطمة عبد الفتاح عثمان"مركز ناصر"مني حسن محمد عبد الفتاح "مركز الواسطي"،ثريا محمدعبد الجواد"مركز اهناسيا"،سلوى أحمد عيسوي "مركز ببا.

وحنان عبد الحميد عبد العظيم "مركز سمسطا"،نجاح سعدأحمد "مركز الفشن"،عبير محمد محمود" الأم البديلة الأولى على المحافظة "اهناسيا"،منال شعبان فهمي " أم لابن معاق/ ببا"،سوهير بنيامين حنا " أم معاقة بندر بني سويف" فوزية أحمد أبو زيد" أم معيلة بندر بني سويف" ، منال محمد أحمد " أم التضامن الاجتماعي"،وأم الشهيد "محمود عادل أحمد" من بندر بني سويف ، ووالد الشهيد" ربيع فتحى محمد " من سمسطا

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