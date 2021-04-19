مدرسة من الوادي الجديد تفوز بمسابقة «أفضل حديقة»

حصلت مدرسة «الجديدة الإعدادية» التابعة لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، على المركز الأول في مسابقة أفضل «حديقة» على مستوي الجمهورية والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وهنأ سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس ومدرسي المجال الزراعي على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجلات التاريخ المشرف للعملية التعليمية على أرض الوادي الجديد.

وكانت «الدستور» التقت في مارس الماضي مدير مدرسة الجديدة الإعدادية ومدرسي المجال الزراعي بعد تنفيذ أول صوبة زراعية من مخلفات النخيل تحت عنوان (مخلفات النخيل «صوبة زراعية» في مدرسة بالوادي الجديد)، حيث أعلن عبدالله حسن عبدالله، مدير مدرسة «الجديدة الإعدادية» عن تنفيذ صوبة زراعية بفناء المدرسة من مخلفات النخيل والمخلفات البيئية لأول مرة بمدارس الداخلة.

وقال مدير المدرسة إن مشروع الصوب الزراعية من أهم المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة ولذلك سميت بـ«الزراعة النظيفة»؛ لأنها لا تستخدم مبيدات في زراعة المحاصيل.

وأضاف «عبدالله» لـ«الدستور» أن أكثر الأعمال المقامة بالمدرسة يقوم بتنفيذها المدرسون المتطوعون في أيام العطل الرسمية لظهور المدرسة بالشكل اللائق والمرضي أمام الطلاب والزائرين.

وأكد أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والداعم الأول للعملية التعليمية بدأ بمبادرة «ازرع نخلة» من هذه المدرسة، حيث تحتوي المدرسة على عدد كبير من النخيل المثمر والذي يحرص عليه مدرسو المجال الزراعي بالاهتمام والتقليم والتلقيح المستمر حتي خروج منتج البلح منه.