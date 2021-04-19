بعد انفصاله عن نانسي صلاح.. أبرز المعلومات عن المخرج سامح عبد العزيز

أعلنت الفنانة الشابة نانسي صلاح، انفصالها عن المخرج سامح عبد العزيز، بعد إعلان ارتباطهما رسميًا شهر يناير الماضى.

وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "قسمة ونصيب الحمد لله على كل حال.. نقطة ومن أول السطر"، فيما حرص عدد من أصدقائها ومتابعيها على دعمها من خلال التعليقات، فقالت إحداهما: "ربنا يعوضك خير ويرزقك بالشخص المناسب اللي يستاهلك متزعليش"، كما علقت الفنانة عارفة عبد الرسول، قائلة: "فعلاً قسمة ونصيب كل شيء مكتوب.. المهم تبقى حلوة زى ما أنتى".



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن سامح عبد العزيز

ولد المخرج سامح عبد العزيز في القاهرة 18 سبتمبر عام 1976

- حصل على درجة البكالريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996

-بدأ العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري ومنه إلى قناة دريم، حيث أخرج برامج جانا الهوا والهوا هوانا خلال فترة رئاسة اﻹعلامية هالة سرحان للقناة ثم انتقل معها للعمل في شبكة تليفزيون روتانا.

-أخرج سامح عبد العزيز العديد من الأغاني المصورة في تلك الفترة، وهو ما أهله للاخراج السينمائي.

-حيث كان أول فيلم من إخراجه هو (درس خصوصي) في عام 2005 مع نجم برنامج ستار أكاديمي محمد عطية، وتلاه بعد ذلك بالعديد من الأفلام، منها: (أسد وأربع قطط، كباريه، الفرح، حلاوة روح).

-أخرج أيضًا عدد من المسلسلات التليفزيونية منها مسلسل "رمضان كريم" في موسم رمضان 2017، إضافة إلى أعمال سابقة مثل "بين السرايات، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، الحارة".

-أخرج ما يزيد عن ٥٠ عمل فني و سينمائي.

-تزوج أول مرة من المذيعة داليا فرج، التي أنجبت منه 3 بنات، وبعد ذلك انفصلا وارتبط بالفنانة روبي عام ٢٠١٤ واستمرت زيجتهما حتى بعد شهر واحد من ولادتها لطفلتها الوحيدة "طيبة"، ثم انفصلا.

-آخر أعماله هى مسلسل حرب أهلية والذي يعرض في رمضان ٢٠٢١.

-وتدور أحدث مسلسل "حرب أهلية" حول طبيبة التجميل "مريم" التى تعانى من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

-"حرب أهلية" بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعى وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.