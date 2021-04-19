تحريات الأمن عن جثة السيدة في أبوتشت: «مريضة نفسيًا»

عثرعليها متفحمة داخل مطبخ منزلها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، أن ربة المنزل التي تم العثور على جثتها متفحمة داخل مطبخ منزلها بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، تعاني من مرض نفسي.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد العثور على جثة، (ن. ع. ا)، تبلغ من العمر 47 عامًا، متفحمة داخل مطبخ منزلها بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.



- معاينة مكان الواقعة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبوتشت، إلي مقر الحادث، وبدأ رجال المباحث الجنائية في معاينة الجثة، داخل منزل أسرتها بقرية الحسينات التابعة لدائرة أبوتشت، فيما قد تم الدفع بسيارة إسعاف من قبل مرفق إسعاف قنا لنقل الجثة لمشرحة المستشفى.

و تعكف الأجهزة الامنية بمديرية أمن قنا، خلال الساعات الحالية، وذلك لكشف غموض وتفاصيل الحادث الأليم الذي تعرض إليه ربة المنزل، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.



- سيدة تحاول قتل ضرتها بساطور

وفي سياق آخر، كانت مدينة أبوتشت شمالي محافظة قنا، قد شهدت جريمة مأساوية أخرى، حينما أقدمت ربة منزل على محاولة قتل ضرتها مستخدمة ساطور، وتمكنت من قطع 3 أصابع من يديها وإصابتها بجروح قطعية في الرأس، فيما أستقر الساطور في أعلي رأسها، وتمكن الاطباء بمستشفي سوهاج الجامعي من انقاذها من الموت المحقق.

وكان اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا، بإصابة (ش. ر.أ)، 25 عاما، بجرح نافذ في الرأس بساطور استقر في رأسها، وبتر في 3 صوابع، وكسور في أماكن متفرقة بالجسم.

وكشفت تحريات المباحث، أن خلافات بين المجني عليها و ضرتها السبب في اصابتها، و ضربتها ضرتها بساطور، و أنه كان يوجد خلافات بسبب الغيرة بين الزوجتين ويوم الواقعة نشبت مشاجرة بينهما في غياب الزوج، الذي يعمل حارسا على إحدى الأراضي الزراعية، بسبب أطفالهما تطورت إلى قيام الزوجة الأولى بضرب الثانية 4 مرات متتالية بالساطور مما تسبب في اصابتها في الرأس وبتر 3 صوابع.